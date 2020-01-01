رغم الفوز على يوفنتوس .. رئيس ليون يضحي بالأبطال

فكرة مجنونة من رئيس النادي الفرنسي

اقترح جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، التضحية بدوري أبطال أوروبا ومختلف المسابقات القارية من أجل استكمال مسابقة الدوري بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا الراهنة.

ليون فاز على يوفنتوس بهدف نظيف على ملعب "جروباما" لحساب ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال قبل التوقف، ما قد يمنحه العبور لربع النهائي للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وقال أولاس مع "RTL": "إذا أردنا إنقاذ الدوري الفرنسي، فيجب أن ينتهي قبل 30 يونيو، يجب أن نقوم بخيارات شجاعة لتنفيذ الأمر".

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وأضاف: "يجب أن نضحي بدوري الأبطال، نهائي الكأس، المباريات الدولية للمنتخبات، والتركيز فقط على إنهاء الدوري، لا يجب أن نقترب من بداية الموسم الجديد".

وواصل الرئيس: "الموسم المقبل مهم للغاية على صعيد المكاسب الاقتصادية من حقوق البث، لم أطالب بإلغاء الموسم الجاري، مجرد اقتراح ولست مؤيداً له، أريد إنهاء الدوري".

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وبعد انقضاء 28 جولة من المسابقة في فرنسا، يحتل ليون الترتيب السابق على سلم الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق عشر نقاط عن المركز الثالث المؤهل للأبطال.

وتوقفت منافسات الكرة في فرنسا مثل بقية أوروبا والعالم أجمع على خلفية تفشي فيروس كورونا، وحتى الآن لم يُحدد موعد جديد لانطلاق البطولات.