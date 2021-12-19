ليوناردو يصدم ريال مدريد: هناك فرصة لتجديد عقد مبابي

يعتقد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن ناديه لا يزال بإمكانه النجاح في إقناع كيليان مبابي في البقاء.

مبابي يمتلك عقدًا مع باريس سان جيرمان ينتهي بحلول 30 يونيو 2022، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في أول يناير المقبل.

محاولات العملاق الفرنسي كلها باءت بالفشل طوال الفرتة الماضية لتجديد عقد مبابي في ظل رغبته في الانتقال لريال مدريد وخوض تحد جديد في مسيرته.



ماذا قال ليوناردو؟



أجرى ليوناردو مقابلة مطولة لـ"leJDD" من المقرر أن تذاع غدًا كاملةً، وفي مقتطفات نُشرت اليوم قال: "إنه وضع خاص للغاية لأننا نتحدث عن أفضل لاعب في العالم يقترب من نهاية عقده".

وأوضح:" لو قرر مبابي البقاء، سيستمر لأن هذه هي رغبتنا".

وأكد:" نود بقاءه، لكن علينا احترام رغبته".

وأتم:" أعتقد أن هناك فرصة جيدة لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان".

ما الجديد بخصوص مبابي؟

في الأيام السابقة خرج المهاجم الفرنسي بتصريحات تبدو غامضة إلى حد كبير بخصوص مستقبله مع باريس سان جيرمان، حيث قال: "يمكن أن تحدث بعض الأشياء التي تغير خططك، من المستحيل توقع ما سأفعله في العشرين سنة القادمة".

الجدير بالذكر أنّ اللاعب الذي على بعد ساعات من إتمام عامه الـ 23 يعيش موسمًا مميزًا رفقة باريس سان جيرمان، إذ سجل 13 وصنع 14 بكل المسابقات.

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