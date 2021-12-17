مبابي أم هالاند؟ إبراهيموفيتش يختار الأفضل

علق زلاتان إبراهيموفيتش، النجم السويدي، على تألق الثنائي الشاب كيليان مبابي وإرلينج هالاند، وكشف عن رأيه الشخصي بخصوص من الأفضل بينهما.

ويعد مبابي ومعه هالاند ضمن أفضل لاعبي العالم الشباب بالوقت الراهن، ومحط اهتمام كبار القوم في أوروبا كافة.

ماذا قال إبرا عن الثنائي هالاند ومبابي؟

تحدث صاحب الأربعين عاماً مع "CBC" وقال عند سؤاله عن الأفضل بين الثنائي: "من يعجبني ضمن اللاعبين الشباب؟ أحب اللاعب الأنيق والكامل والذي يتوقع الأمر قبل حدوثه".

وأضاف: "مبابي يذكرني قليلاً برونالدو، الظاهرة، أسلوب لعبه أنيق للغاية، ولكن هالاند أيضاً قوي للغاية".

وواصل لاعب إنتر السابق: "هالاند مهووس بتسجيل الأهداف، هو فقط يريد التسجيل ويعرف كيف يفعل الأمر".

ماذا يقدم الثنائي بالوقت الراهن؟

هالاند يواصل أرقامه القياسية مع بوروسيا دورتموند في ألمانيا، إذ بلغ هدفه رقم 19 بكل المسابقات حتى الآن.

وفي فرنسا، يعيش مبابي موسماً مميزاً رفقة باريس سان جيرمان، إذ سجل 13 وصنع 14 بكل المسابقات.

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