ليوناردو: نيمار أخطأ وفكرة رحيله ليست نهائية

المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو يؤكد أن البرازيلي نيمار قد يستمر في صفوف الفريق الباريسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ليوناردو المدير الرياضي الجديد لنادي باريس سان جيرمان أن رحيل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لا يعد فكرة نهائي.

جاء هذا بحسب ما ذكر ليوناردو في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "RMC" وأكد خلالها أن اللاعب أخطأ في الأيام الماضية.

وقال ليوناردو: "نيمار لاعبًا لصالح باريس سان جيرمان، تلك هي الحقيقة، لم يتم استبعاده من تدريبات الفريق، لكنه يخضع لعملية تأهيل خاصة به، هو لديه عقد لمدة ثلاث سنوات، علينا أن نحلل كل شيء".

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وأضاف عن هتافات الجماهير: "أنا لاعب أعرف نيمار بشكل جيد، لكنه أخطأ، وأظن أنه شخص جيد، ولاعب مذهل يستطيع تقديم الكثير".

وأكمل: "كما تعرفون جميعًا، نحن في محادثات حول مستقبل نيمار خلال الفترة الماضية، لكن لا يوجد أي مفاوضات متقدمة في ذلك الشأن.

جدير بالذكر أن اجتماعًا مطولًا كان قد جمع برشلونة بباريس سان جيرمان هذا الأسبوع لكن دون تقدم حقيقي في المفاوضات بين الفريقين.