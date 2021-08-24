قنبلة جديدة .. رونالدو يطلب الانتقال لمانشستر سيتي، وباريس يترقب !

اللاعب قد يرحل عن يوفنتوس في الأيام الأخيرة من الميركاتو

تأكيدات مستمرة بمختلف الصحف العالمية، حول رغبة مانشستر سيتي في الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هاري كين يعتبر هو الهدف الرئيسي لسيتي، بناء على رغبة المدرب بيب جوارديولا، لكن تمسك توتنهام باللاعب جعله يهتم برونالدو.

النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 سنة يبدو على أعتاب الرحيل عن يوفنتوس، بسبب عدم شعوره بالاستقرار داخل النادي الإيطالي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن رونالدو اختار مانشستر سيتي كوجهته القادمة، ومن المتوقع حدوث الصفقة قبل إغلاق السوق في 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت أن جورج مينديش وكيل أعمال اللاعب دخل في مفاوضات مكثفة مع سيتي على مدار الأيام القليلة الماضية، ولكن الأمور ليست سهلة بسبب راتب رونالدو.

ومن جانبه يعتبر البرتغالي ملعب الاتحاد كأحد الأماكن المناسبة له، بسبب حاجة الفريق لمهاجم مثله، ووجود بعض أصدقائه هناك مثل روبن دياش وبرناردو سيلفا وجواو كانسيلو.

ومن جانبه أكد الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أن الصفقة ستكون معتمدة بشكل كبير على قرار توتنهام بخصوص بيع هاري كين.

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Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

وفي سياق متصل قال موقع "TheAthletic" إن رونالدو مصر على الانتقال لسيتي رغم بعض العقبات التي قد تجعل الصفقة صعبة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل هناك أيضًا بعض التكهنات حول انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان للعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، العضو في الأسرة الحاكمة التي تدير النادي الفرنسي، نشر صورة لميسي ورونالدو بقميص باريس على "تويتر" وعلق عليها قائلًا:"ربما".

وهو ما يزيد من حدة التكهنات حول مصير رونالدو هذا الصيف، حيث من المتوقع أن تزداد الأمور إثارة الأيام القادمة، رغم تأكيدات يوفنتوس حول بقاء اللاعب.