ليوناردو: مبابي سيبقى .. وتصرفات ريال مدريد لم تعجبنا

طموح داخل باريس سان جيرمان من أجل تمديد عقد مبابي

يبدو أن هناك ثقة داخل النادي الفرنسي، باريس سان جيرمان لإقناع كيليان مبابي بتمديد عقده مع الفريق في نهاية هذا الموسم.

سعى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الحالي للحصول على خدمات مبابي الذي ينتهي عقده في يونيو 2022 لكن النادي الباريسي رفض فتح الباب أمام رحيل مهاجمه البالغ من العمر 22 عامًا.

ليوناردو أراوجو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يتحدث عن طموحه لربط النجم الفرنسي مع الفريق لسنوات آخرى.

ماذا قال ليوناردو؟

وقال ليوناردو في تصريحاته لـ"كانال بلاس" الفرنسية: "أعتقد أنه سيبقى، إنه الشيء الوحيد الأقرب للحدوث، لم نفكر مطلقا في اللعب بدون كيليان".

وتابع: "علاقة كيليان مع باريس سان جيرمان عميقة، لا نفكر في شيء آخر، لا أعتقد أن أحدًا يرى المستقبل بدونه، ماذا لو غادر؟ لم نفكر في الأمر حتى الآن بدونه، لا أراه يغادر في نهاية الموسم".

كيف يرى ليوناردو مبابي؟

علق المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان على وجود مبابي داخل الفريق: "لا يمكنك تخيل ذلك، لأن كيليان يمثل الكثير من الأشياء، ليس فقط لأنه فرنسي، أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل ليوناردو: "كل شخص يحبه، واللاعب رائع، ثم تفكر في ميسي ونيمار وكيليان مبابي معًا .. هذا ليس شيئًا لمدة عام، إنه شيء نريد تجربته (لمدة أطول) وسنبذل ما في وسعنا".

هل هناك غيرة بين الثلاثي؟ ليوناردو يرد

"مهاراتهم مختلفة، أراهم يلعبون معًا بطريقة سهلة، ولا أرى أي شعور بالغيرة بينهم".

بماذا علق عن طريقة ريال مدريد في سوق الانتقالات؟

استطرد الفرنسي: "عندما وصلنا إلى الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات، بدأت المفاوضات مع أحد أفضل اللاعبين في العالم .. لم يعجبنا ذلك، لكن بصراحة لم نفكر في البيع، العرض لم يكن كافيًا من وجهة نظرنا، كان أقل مما دفعناه".

وأتم: "أعتقد أنه لا يمكن أن يكون لديك فترة انتقالات، وأن يكون لديك موسم، لمدة شهرين، وثلاثة، وأربعة أشهر، وفي أسبوع تغيّر خططك بهذا الشكل".

الجدير بالذكر أن مبابي يقدم عروضًا رائعة هذا الموسم ومن المتوقع أن يلعب أساسيًا، اليوم الأربعاء، أمام كلوب بروج في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا إلى جوار ليونيل ميسي، المنضم حديثًا إلى الفريق.

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