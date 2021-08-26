جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة لدوري الأبطال في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي

البطولة الأكثر شعبية في كرة القدم حول العالم وحلم جميع الأندية والجماهير، نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا تنطلق، والإثارة فقط هي عنوانها التقليدي المتوقع.

نجح تشيلسي في العام الماضي أن يحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بالتغلب على مواطنه مانشستر سيتي في النهائي، والآن ستكون المهمة صعبة للبلوز للحفاظ على درع ذات الأذنين.

كوكبة من الفرق التي تستهدف هذا اللقب، الجميع يستعد بكل قوته وينتدب أفضل اللاعبين، ولكن السمة الأبرز في هذه النسخة هي المشاركة الأولى لليونيل ميسي فيها بقميص آخر غير برشلونة، إنه قميص باريس سان جيرمان.

ستعود الجماهير أخيرًا لحضور المنافسات بعد آخر نسختين لعبتا بمدرجات خاوية بسبب فيروس كورونا، وهو ما يعني أن الإثارة ستكون مضاعفة بكل التأكيد.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22.

جدول مواعيد دوري أبطال أوروبا 2021-22

انطلقت الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا هذا العام يوم 8 يونيو، وامتدت حتى 25 أغسطس من العام نفسه.

أجريت قرعة دور المجموعات مساء الخميس 26 أغسطس، وسيمتد هذا الدور حتى منتصف شهر ديسمبر.

الأدوار الإقصائية تبدأ في فبراير مرورًا بمارس وأبريل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 28 مايو 2022 بملعب سان بطرسبرج بروسيا.

موعد القرعة موعد مباريات الذهاب موعد مباريات الإياب الدور التمهيدي 8 يونيو 2021 22 يونيو 2021 25 يونيو 2021 الدور المؤهل الأول 15 يونيو 2021 6-7 يوليو 2021 و 13-14 يوليو 2021 الدور المؤهل الثاني 16 يونيو 2021 20-21 يوليو 2021 و 27-28 يوليو 2021 الدور المؤهل الثالث 19 يوليو 2021 3-4 أغسطس و 10 أغسطس 2021 الملحق 2 أغسطس 2021 17-18 أغسطس 2021 24-25 أغسطس 2021 المجموعات 26 أغسطس 2021 14- 15 سبتمبر 2021،

7-8 ديسمبر 2021 دور الـ 16 13 ديسمبر 2021 15-16 فبراير 2022

22-23 فبراير 2022 8-9 مارس 2022

15-16 مارس 2022 ربع النهائي 18 مارس 2022 5-6 أبريل 2022 12-13 أبريل 2022 نصف النهائي 18 مارس 2022 26-27 أبريل 2022 3-4 مايو 2022 النهائي - 28 مايو 2022

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب دوري أبطال أوروبا 2022

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بورتو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 سبورتينج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أياكس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بشكتاش 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 شيريف 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 دينامو كييف 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فياريال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 يانج بويز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فولفسبورج 0 0 0 0 0 0 0 0