لينو: شعرنا بخيبة آمل أمام توتنهام كان بإمكاننا الفوز

ديربي شمال لندن انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى لينو حارس مرمى أرسنال الإنجليزي، أن مستوى فريقه بالأمس أمام توتنهام، يؤكد أن أرسنال سينهي الموسم في مركز أعلي من توتنهام ويسيطر على شمال لندن.

وشارك لينو في مباراة فريقه أمام توتنهام بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في ديربي لندن.

وقال لينو في تصريحات صحفية: "لقد أظهرنا أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل من توتنهام، ولكي نكون صادقين رأينا أنه في الشوط الأول مستوى توتنهام، ستكون معركة صعبة معهم حتى نهاية الموسم".

وواصل: "لقد كانت بداية المباراة صعبة، ولكننا قلنا على أرضية الملعب علينا أن نبقي إيجابيين، بعد المباراة شعرنا بخيبة آمال لأنه كان أمامنا فرصة للتسجيل".

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وحول هدف توتنهام الأول قال الحارس الألماني: "لم أتمكن من مسك الكرة بالكامل، حاولت النهوض واللحاق بها، ولكن إيريكسين كان سريعاً وسددها في المرمي، بالنسبة لي الأمر كان بالنسبة للفريق يجب أن أتماسك والبقاء إيجابيا حتى النهاية".

ويحتل أرسنال المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، وبفارق الأهداف عن كريستال بالاس صاحب المركز الرابع.