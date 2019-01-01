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مباشر - أخبار اليوم الأخير من سوق انتقالات صيف 2019

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أخبار اليوم الأخير من سوق انتقالات صيف 2019

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Getty Images

روما يحاول ضم مخيتاريان ويقترب من كالينيتش

2019-09-01T22:45:43Z

تحركات مكثفة للذئاب قبل غلق سوق انتقالات صيف 2019

أكدت تقارير صحفية محاولات روما الإيطالي للحصول على هنريك مخيتاريان لاعب آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع دور الأرميني في تشكيل الجانرز، وتحركات الذئاب لدعم الصفوف في اللحظات الأخيرة للميركاتو.

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تشيتشاريتو يصل إلى إسبانيا تمهيداً لانتقاله إلى إشبيلية

2019-09-01T22:15:59Z

المكسيكي يعود لليجا..

وصل المكسيكي خافيير هيرنانديز مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي إلى إسبانيا الليلة، حيث سيجري الفحص الطبي تمهيداً للانضمام إلى نادي إشبيلية.

جاء ذلك وسط حضور مكثف من الإعلام في المطار، بالإضافة لبعض الجماهير التي أتت للترحيب به، كما التقط اللاعب صورة إلى جانب شعار الفريق الأندلسي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، حيث يعود اللاعب للدوري الإسباني بعد موسم 2014-2015 الذي قضاه معاراً في صفوف ريال مدريد.

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رسمياً | ريكو إلى باريس سان جيرمان

2019-09-01T22:13:54Z

بانتظار تبادل نافاس وأريولا..

أعلن باريس سان جيرمان رسمياً عن تعاقده مع سيرجيو ريكو حارس مرمى إشبيلية الإسباني.

يأتي ذلك على سبيل الإعارة مع حق الشراء في نهاية الموسم.

وكان ريكو قد قضى الموسم الماضي معاراً في صفوف فولهام، ليأتي هذا العام ويحتل مركز الحارس الثاني في حديقة الأمراء.

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مدير فرانكفورت يؤكد انتقال ريبيتش إلى ميلان

2019-09-01T22:11:14Z

صفقة تبادلية في الطريق..

أكد فريدي بوبيتش المدير الرياضي لأينتراخت فرانكفورت الألماني أن صفقة انتقال لاعبه الكرواتي أنتي ريبيتش إلى ميلان الإيطالي ليست متوقفة على المال فقط.

وقال بوبيتش لسكاي سبورتس:"هناك الكثير من العناصر غير الواضحة، كل شيء يجب أن يكون ملائماً".

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ميلان يصارع روما للتوقيع مع تايسون لاعب شاختار

2019-09-01T22:09:39Z

صراع إيطالي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية

أكد دييجو دورنيليس، محامي اللاعب البرازيلي تايسون لاعب نادي شاختار الأوكراني، أن نادي ميلان دخل في دائرة المهتمين بالتعاقد مع موكله.

وقال دورنيليس في تصريحات تلفزيونية: "ميلان مهتم بالتعاقد مع تايسون، لقد أرسلوا بالفعل عرضاً رسمياً له وتم رفضه، نحن في انتظار عرضاً جديداً".

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ماندجوكيتش يتلقى عرضاً قطرياً

2019-09-01T22:07:04Z

النجم الكرواتي رفض عدة عروض

أوضحت تقارير أن ماريو ماندجوكيتش، نجم يوفنتوس، تلقى عرضاً من نادي قطري بعد رفضه عروضاً أوروبية.

الكرواتي الدولي لم يبدأ أي من لقائي البيانكونيري في افتتاح الدوري الإيطالي أمام بارما ثم نابولي في ظل تراجع دوره مع الفريق.

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فالنسيا يدخل سباق إيكاردي

2019-09-01T22:03:52Z

العلاقة بين الأرجنتيني والإنتر وصلت طريقاً مسدوداً

أفادت تقارير أن فالنسيا يدرس التحرك للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي من صفوف الإنتر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

العلاقة بين الأرجنتيني وناديه وصلت لطريق مسدود بعد قراره بمقاضاة النادي وطلب تعويض بسبب منعه من اللعب والتدريبات الجماعية.

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مانشستر سيتي يرفض عرض روما من أجل فودين

2019-09-01T21:58:43Z

قالت صحيفة الميرور الإنجليزية أن مانشستر سيتي رفض عرضًا من روما من أجل ضم متوسط ميدانه فيل فودين في سوق انتقالات الصيف الحالي.

ويبحث صاحب الـ19 عامًا عن فرصة للحصول على عدد أكبر من الدقائق في الملعب، لكن بيب جوارديولا يرى أن مستقبل الشاب في ملعب الاتحاد ولا مجال للحديث عن رحيله.