لينجارد: وصلت لما أنا عليه بفضل ميسي ورونالدينيو

تصريحات غريبة بعض الشيء..

ادّعى جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد ، أنه قد تأثر كثيرًا بمتابعة ليونيل ميسي وأندرياس إنييستا ورونالدينيو، غير أن جيل 92 للمانيو كان أكثر ما ألهمه خلال مسيرته بأولد ترافورد.

صاحب الـ27 عامًا هو أحد منتجات أكاديمية اليونايتد في السنوات الأخيرة، ورغم أنه كان من الكتيبة الأساسية للويس فان خال وجوزيه مورينيو والآن أولي سولشاير، لكن عديد من الانتقادات تطالب مستواه المتواضع.

مثّل لينجارد مانشستر يونايتد في 202 مباراة بمختلف البطولات، كما انخرط على الصعيد الدولي مع منتخب إنجلترا وارتدى قميص الأسود الثلاثة في 24 مباراة.

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الدولي الإنجليزي تحدث للموقع الرسمي لليونايتد عن ملهميه قائلًا "كنت أشاهد أمثال رونالدينيو وإنييستا وميسي، ولكن من الواضح أنني قادم من النادي، كنت أشاهد نجوم 92 مثل سكولز وجيجز ونيفيل".

"كنت أشاهد جميع مقاطع الفيديو الخاصة بهم خلال المواسم المختلفة في المنزل، كانوا جميعًا لاعبين بريطانيين ووصلوا إلى القمة وحققوا البطولات لذا كان ذلك ملهمًا لي في سن مبكرة وفكرت في أنني شاب وقد أصبح مثلهم."

وردًا على الصفات التي يمتلكها لاعبون ويود أن تنتقل له، أجاب "من الواضح أنك تشاهد اللاعبين وتحاول أن تنقل ما لديهم من صفات لك".

وأتم "أحيانًا أنظر إلى ميسي وهو لا يمتلك الكرة وأرى كم هو حاد".

يذكر أن لينجارد قد ظهر مع يونايتد للمرة الأولى عام 2014 خلال فترة فان خال، وقد نُعِت حينها بأنه "إنييستا أكاديمية مانشستر" ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع الشياطين الحمر في صيف 2021.