"ماوريسيو بوتشيتينو سيكون مدربًا لمانشستر يونايتد!"

لطالما كان مرتبطًا باسم المانيو..

يرى داني روز، لاعب توتنهام السابق، أن مدربه ماوريسيو بوتشيتينو سيصبح مدربًا لمانشستر يونايتد في يوم من الأيام، مشيرًا إلى أنه يملك ثقافة مختلفة عن السائدة في إنجلترا.

ويدين روز بالكثير للمدرب الأرجنتيني الذي طوّره كثيرًا وجعله أساسيًا في السبيرز ما أهله ليكون الظهير الأيسر الأساسي لكتيبة جاريث ساوثجيت في منتخب الأسود الثلاثة.

بوتشيتينو رحل عن توتنهام في مطلع هذا الموسم بعد تراجع النتائج، وبعد تولي جوزيه مورينيو مهمة النادي اللندني، ساءت علاقته كثيرًا بروز ليُخرجه معارًا إلى نيوكاسل.

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مدرب إسبانيول السابق ربطه الصحف الإنجليزية مرارًا بخلافة أولي جونار سولشاير في تدريب الشياطين الحُمر، لكن يبدو أن الأمر صعبًا حاليًا بعدما تحسنت النتائج كثيرًا مع المدرب النرويجي قبل توقف النشاط بسبب كورونا.

وعند سؤاله خلال حوار صحفي، أجاب روز بأن بوتشيتينو سيدرب فريقًا كبيرًا بالطبع، وبعد الضغط عليه قال "مانشستر يونايتد سيكون هذا الفريق".

كما تابع "بوتش لديه عقلية مختلفة عن البريطانيين، أنت تعلم أن البريطانيين يحبون تناول الخمور، لكنه لم يكن يتقبل الأمر ولم يكن مستعدًا للتنازل عن ذلك أبدًا".

"حتى بعد أن هزمنا أياكس في نصف نهائي دوري الأبطال، كانت هذه أكبر ليلة في تاريخنا، لكن رغم ذلك لم يسمح لنا أبدًا بالشراب."

وأتم "لقد تمت برمجتنا بطريقة معينة في الخمس أو الست سنوات الماضية، الذهاب إلى نيوكاسل أمر مختلف، لقد افتقدت اللعب لمدرب بريطاني، وها أنا اعتدت على ذلك مجددًا".

الجدير بالذكر أن بوتشيتينو ارتبط اسمه بتدريب نيوكاسل الموسم المقبل بعد شراء صندوق الاستثمار السعودي للنادي من المالك الحالي مايك أشلي.