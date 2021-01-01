ليفربول يقترب من دور الثمانية ويقهر لايبزيج بثنائية صلاح وماني

انتصار ثمين للريدز يداوي المعاناة المحلية

اقترب فريق ليفربول الإنجليزي، من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بهدفين دون رد على نظيره الألماني لايبزيج.

مباراة الليلة في ذهاب دور الـ16 من البطولة، جمعت بين الفريقين بمدينة بودابست المجرية، بسبب ظروف السفر خلال أزمة فيروس كورونا.

يورجن كلوب مدرب ليفربول، دخل اللقاء طامحًا في تخطي معاناته المحلية، بعد الخسارة الأخيرة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

المدرب الألماني لعب بالحارس البرازيلي أليسون بيكر رغم كوارثه الأخيرة، وأمامه أوزان كاباك وترنت آرنولد وجوردان هندرسون وأندي روبرتسون.

وفي الوسط شارك تياجو ألكانتارا وجورجينيو فاينالدوم وكورتيس جونز، وبالهجوم الثلاثي المعتاد محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

البداية كانت بخطورة لصالح لايبزيج عن طريق داني أولمو، لكن الكرة مرت بسلام على مرمى أليسون لتبدأ سيطرة ليفربول.

الريدز كانوا على أعتاب التسجيل في الربع ساعة الأولى من انفراد لصلاح ولكن الكرة لم تسكن شباك الفريق الألماني.

كرة رأسية من ساديو ماني هددت مرمى لايبزيج مرة أخرى في الدقيقة 24 لتؤكد المؤشرات كلها اقتراب ليفربول من التسجيل.

الفريق الإنجليزي انتظر حتى الدقيقة 53 من زمن اللقاء، ليسجل الهدف الأول من مجهود مميز لصلاح بعد خطأ ساذج من دفاع لايبزيج.

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ماني استغل حالة الارتباك التي عاشها الفريق الخصم بعد اهتزاز شباكه، ليسجل الهدف الثاني من انفراد صريح بالدقيقة 58.

وبهذه النتيجة يقترب ليفربول كثيرًا من الصعود إلى دور الثمانية، قبل خوض لقاء العودة على ملعبه يوم 10 مارس القادم.