ليفربول يقترب من الإعلان عن مكافأة لفان دايك

نقديراً لكل ما قدمه مع الفريق الفترة الماضية

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، لتجديد عقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك خلال الصيف القادم، تقديراً لكل ما قدمه مع الفريق الفترة الماضية.

فان دايك برز كواحد من أهم لاعبي الريدز منذ انضمامه للنادي قادماً من ساوثامبتون بـ75 مليون جنيه إسترليني، حيث ساهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واحتلال صدارة النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.

موقع "ليفربول إيكو" كشف عن وجود خطة من إدارة النادي، من أجل توقيع فان دايك على عقد جديد لتمديد استمراره بالفريق 5 سنوات قادمة بدلاً من 3.

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ويأتي ذلك كمحاولة لمنع أي نادي آخر من التفاوض مع الدولي الهولندي، وغلق الباب بشكل كامل أمام أي إمكانية لرحيله، باعتباره أحد الركائز الأساسية لفريق المدرب يورجن كلوب.

وأشار الموقع أن التجديد لفان دايك سيصاحبه زيادة ملحوظة في أجره، كمكافأة لكل ما قدمه مع ليفربول الفترة الماضية، حيث أصبح من خلال هذا المستوى أحد أفضل لاعبي العالم.

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وفي سياق متصل ينطبق الأمر ذاته على أليسون بيكر حارس الريدز، الذي جاء لليفربول من روما الإيطالي في 2018 بعقد مدته 5 سنوات.

وقام الريدز بتفعيل أحد البنود في عقد الحارس البرازيلي، يضمن استمراره لسنة أخرى إضافية، كإجراء كافي تماماً للحفاظ على خدماته لأطول فتر ممكنة، رغم عدم ارتباطه بالرحيل عن النادي.