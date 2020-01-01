ليفربول يفكر في تكرار سيناريو كيتا مع فيرنر

لا يزال اللاعب تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني هو متصدر المشهد لموسم الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع تألقه وانتظار مشاركته مع منتخب ألمانيا في يورو 2020 الصيف المقبل.

المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً كان تحدث قبل شهر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الألمانية بأن مدرب ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب هو الأفضل في العالم.

وأضاف بأن ليفربول هو أنسب فريق لأسلوب لعبه ويرحب باللعب لهم بكل تأكيد إذا طلبوا منه الانضمام إلى صفوف الفريق.

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وحسب تقرير صحيفة "بيلد" الألمانية، فأنه من الممكن أن يوقع ليفربول مع فيرنر الصيف المقبل، ويشتري عقده من لايبزيج ولكن مع تأجيل انضمامه إلى صيف 2021.

ليفربول سبق له أن فعل هذا الأمر مع لاعبه الحالي نابي كيتا عندما ضمه من لايبزيج في شتاء 2017 وانضم للفريق بعدها بعام.

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اللاعب الألماني يستمر عقده مع لايبزيج حتى موسم 2023 ويقدم أداء أكثر من رائع هذا الموسم ونجح في تسجيل 27 هدفاً في 35 مباراة هذا الموسم.

فيرنر يستعد رفقة لايبزيج للعب مباراة إياب دور الـ16 أمام توتنهام يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الفريق الألماني بهدف نظيف سجله فيرنر.