ميلنر: كلوب لا يسمح لنا بالراحة وعلينا القتال

ميلنر يرى أن مستوى فريقه المتراجع أمر طبيعي

تحدث لاعب ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر عن مدربه الألماني يورجن كلوب بعد الفوز على بورنموث في الجولة 29 من البريميرليج.

ميلنر قدم إنقاذًا أسطوريًا في مباراة بورنموث عندما أبعد الكرة من على خط المرمى، لينجح فريقه في الفوز بهدفين لهدف ويتبقى لهم مباراتين نحو التتويج بلقب البريميرليج.

وقال ميلنر: "كلوب قائد السفينة وحولنا إلى فريق رائع للغاية ولا يسمح لنا بالراحة، علينا أن نستمر في التحسن والدفع إلى الأمام".

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وأضاف: "كلوب يركز مع كل شيء حتى مع الأوزان التي نرفعها في صالة الألعاب الرياضية، وإذا قصر أحد منا فأنه يبدأ بالصراخ".

وتابع: "بكل تأكيد كنا نتوقع ما حدث لنا في أخر أسبوعين كل فريق يمر بلحظات ليست جيدة في كل موسم هذا طبيعي في أي رياضة".

واستدرك: " "لا يمكن لأي رياضي أن يذهب إلى دورة الألعاب الأولمبية لمدة أربع سنوات وأن يكون في القمة، إنهم يحاولون الوصول إلى ذروة المستوى قبل البطولة وأثناء المنافسات، هذا هو الحال مع كرة القدم، أنت لست في أعلى مستوى طوال الوقت".

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واعترف ميلنر بأن فريقه يصنع الكثير من الفرص في المباريات ولكنه لا يسجل ولكن الأهم بالنسبة له وللفريقه هو استمرار الفوز وعدم الخسارة".

ليفربول يتبقى له مباراتين للتتويج بلقب البريميرليج رسمياً لأول مرة في تاريخه، أو خسارتين لمانشستر سيتي الذي يلعب قبل ليفربول في المباراتين القادمتين.

على الجانب الآخر يستعد رفاق يورجن كلوب إلى خوض مباراة إياب دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد.