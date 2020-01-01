ليفربول يعلن إصابة تياجو بفيروس كورونا

النجم الإسباني ينضم لقائمة كبيرة من اللاعبين المصابين في أوروبا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن إصابة لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا.

تياجو انضم للريدز مؤخراً، قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني، في صفقة وصلت قيمتها 30 مليون يورو.

اللاعب الإسباني غاب عن ليفربول، في المواجهة التي لعبها الفريق ضد آرسنال، مساء الإثنين، وسط تكهنات حول سبب غيابه.

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وقال ليفربول في بيان عبر موقع الرسمي:"لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا أصيب بفيروس كورونا، وفقاً لنتيجة المسحة الطبية التي أجريت له".

وأضاف:"النادي سيواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، ومن المقرر خضوع تياجو للحجر الصحي طوال فترة الإصابة".

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وتعني هذه الأنباء غياب تياجو عن صفوف ليفربول، لما بعد فترة التوقف الدولي، حيث من المتوقع غيابه كذلك عن قائمة المنتخب الإسباني.

ويطمح صاحب الـ29 سنة، للعودة مرة أخرى لتدريبات الفريق قبل التوقف، من أجل مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد خلال شهر أكتوبر القادم.

وهو الأمر الذي تحدث عنه يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد فوز الريدز 3/1 على آرسنال، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى ثقته حول عودة اللاعب بعد العطلة الدولية.