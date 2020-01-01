زيدان يدافع عن تقنية الفيديو والحكام: انتقادهم يفاجئني

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يدافع عن تقنية الفيديو والتحكيم ويوضح موقف هازارد ووضع الفريق بشكل عام.

دافع زين الدين المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تقنية الفيديو والتحكيم في الدوري الإسباني ، مؤكدًا أن الجميع يحاول تقديم أفضل ما لديه.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم أمام بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني والذي يقام مساء الأربعاء.

وقال زيدان: "نقد تقنية الفيديو يفاجئني، لقد كانت حاسمة في اتخاذ القرارات الصحيحة، لكنني لن أتحدث عن ذلك لأن لكل شخص رأيه الخاص".

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وأضاف عن اللقاء القادم: "نستعد بالشكل المعتاد، سنخوض مواجهة أمام واحد من أكثر الخصوم تعقيدًا ويستطيعوا أن يؤلمونا سواء كنا على أرضهم أو على أرضنا، سنحاول أن نستمر في اللعب بنفس النسق".

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وعن رحيل أحد المهاجمين وبعد انتشار أخبار موافقته على رحيل لوكا يوفيتش: "يجب أن نأخذ كل شيء في الحسبان، ولا يزال هناك الكثير من الأمور التي من الممكن أن تحدث حتى الخامس من أكتوبر".

وأكمل عن حالة هازارد: "أراه يقترب من العودة، هو مستعد ويتدرب بشكل جيدة مع الفريق، لكنه لم يتدرب كثيرًا حتى الآن، دعونا ننتظر ونرى".

وأنهى تصريحاته عن خياراته في الفريق: "هذه الأسئلة تجعلني أضحك، كل مباراة يلعب 11 لاعبًا فقط، ولدي في الفريق 25 لاعبًا، هذه هي كرة القدم، أريد الاعتماد على الجميع وأريد الفوز أيضًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي أمام نظيره ريال بيتيس بثلاثة أهداف لهدفين.