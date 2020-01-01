ليفربول يزاحم برشلونة على جوهرة إشبيلية

أيهما سيحصل على خدماته في النهاية؟

أصبح دييجو كارلوس، لاعب إشبيلية، هو الهدف الأول لإدارة برشلونة من أجل دعم خط دفاعات البلوجرانا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مُفضلينه على زميله جوليس كونديه.

تقارير الصحف الإسبانية تحدثت في الأيام الماضية عن أن إيفان راكيتيتش سيكون الوسيلة التي يُدرك بها البرسا غايته بدعم دفاعاته من إشبيلية، في ظل رغبة الكرواتي في العودة إلى الأندلس مرة أخرى.

لكن الجديد وبحسب آخر التقارير، فإن إيريك أبيدال، المدير الرياضي في كامب نو، مقتنع بأن كارلوس هو لاعب كرة "كامل" يمكن الاعتماد عليه وقد قرر الإقدام على التعاقد معه في الميركاتو المقبل.

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إلا أن عقبة كبيرة سوف تواجه برشلونة للظفر بصاحب الـ27 عامًا تتمثل في أنه هدف من أهداف ليفربول، إذ تؤكد التقارير أن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، ينظر له كالمكمل المثالي لدفاعات الأنفيلد رفقة فيرجيل فان دايك.

إشبيلية يُقدِّر قيمة كارلوس بـ75 مليون يورو، ومن غير المرجح أن يدفع برشلونة هذا المبلغ، فمع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، بات مُعلنًا من جوزيب ماريا بارتوميو أن النادي لن يتمكن من دفع نفس الأموال الباهظة المدفوعة في صفقات آخر عامين.

في الوقت نفسه، فإن في حالة دفع البرسا لمبالغ طائلة في الميركاتو، فالأولوية ستكون للثنائي لاوتارو مارتينيز ونيمار، لذلك فإن الأمل الوحيد للإدارة الكتالونية هي إقناع إشبيلية بالتبادل بين البرازيلي وراكيتيتش.

أما ليفربول، فهو في وضع اقتصادي مميز حاليًا، ولن تواجهه أزمة إذا ما قرر دعم صفوفه بمدافع إضافي بقيمة كبيرة، تمامًا كما سبق وأن فعل مع فان دايك في شتاء 2018 ودفع فيه ما وصل إلى 75 مليون يورو.

يذكر أن دييجو كارلوس قد انضم إلى إشبيلية في الصيف الماضي قادمًا من نانت الفرنسي نظير 15 مليون يورو، وقد خاض هذا الموسم 31 مباراة في مختلف المسابقات رفقة كتيبة جولين لوبيتيجي.

