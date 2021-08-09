"ليفربول يريد إثبات نفسه بتجديد صلاح وفان دايك"

روبي فاولر نجم ليفربول التاريخي يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك.

أكد روبي فاولر أن تجديد عقد الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك يعد أمرًا مصيريًا بالنسبة لإدارة نادي ليفربول في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مع "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن التجديد للثنائي سيرفع من معنويات الفريق ويمنحه دفعة كبيرة.

وقال فاولر: "أنا أعلم أن ليفربول يضع كل التركيز في الوقت الحالي على تجديد عقود النجوم في الفريق، لكنني سأشعر بالدهشة لو لم يقوموا بصفقات كبيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات".

وأضاف: "الموسم الجديد سيكون كبيرًا بالنسبة لهم بعد كارثة الإصابات في الموسم الماضي، وبالتأكيد يريد الفريق أن يثبت نفسه".

وأردف: "لا تفهموني بشكل خاطئ، فتجديد عقود أليسون وفابينيو وبقية اللاعبين هو أمر مذهل، لكن سيكون عليهم تجديد عقد صلاح وفان دايك أيضًا، تلك أساسيات بالنسبة لفريق مذهل مثلهم".

وأكمل: "نجوم الفريق لا يعيشون في فقاعات، هم يرون ما الذي تقوم به بقية الفرق، ويريدون من فريقهم أن يقوم بالأمر نفسه، فالتوقيع مع النجوم الكبار يكون له تأثيرًا كبيرًا على معنويات الفريق".

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جدير بالذكر أن يورجن كلوب كان قد أكد في تصريحات صحفية على سعادته التامة بالفريق الذي يملك في الوقت الحالي.