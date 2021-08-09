السوبر ليج VS يويفا.. الأندية تتقدم في ماراثون النفس الطويل

البقاء للأقوي والأذكى في اشتباك السوبر ليج

حرب القوى ما زالت مستمرة بين الأندية الأوروبية والاتحادات المحلية والقارية تحديدًا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

دوري السوبر ليج؛ بطولة تردد اسمها على مدار يومين في أبريل الماضي وقتلت في مهدها، لكنها ما زالت تؤرق الاتحادات المحلية والقارية وسط تمسك الأندية بها.

الفترة الأخيرة عاد الحديث عن البطولة التي ما زالت مجرد مشروع؛ موقف الأندية يقوى على مدار الأيام في وجه يويفا، فهل انتصرت الأندية على يويفا؟

حكم في صالح الفرق الثلاث الصادمة

قبل أسبوع تقريبًا أعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي في بيان مشترك، كعادتهم مؤخرًا، عن انتصار جديد لهم على "يويفا".

الأندية الثلاثة قالت إن المحكمة في مدريد حكمت لصالحها، وأيدت قانونية خطواتهم لتأسيس بطولة السوبر ليج، بل وقضت بعدم أحقية يويفا في فرض أي عقوبات عليهم أو على الأندية المنسحبة من البطولة.

بداية القصة

في أبريل الماضي أعلن 12 ناديًا أوروبيًا "ميلان الإيطالي، أرسنال الإنجليزي، أتليتكو مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، برشلونة الإسباني، إنتر الإيطالي، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، توتنهام الإنجليزي" عن تأسيس السوبر ليج "دوري السوبر الأوروبي".

البطولة كانت ستقام كل عام بمشاركة 20 ناديًا؛ وخمسة فرق منهم ستكون مختلفة كل عام.

لم تعلن الأندية عن إقامة البطولة تحت مظلة أي من الاتحادات المحلية والقارية.

لكن أهم ما أعلنته الفرق كانت الجوائز المالية للمشاركين فـ 3.5 مليار يورو ستوزع على الفرق بشكل مبدئي بجانب ما يقرب من 10 مليارات يورو توزع على الكل.

بنك جي بي مورجان الأمريكي كان سيمول البطولة الجديدة مالية.

هجوم من كل الاتجاهات

ما إن أُعلنت الفكرة حتى هاجمت الاتحادات المحلية والاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم الفكرة.

الأمر لم يتوقف عند الاتحادات بل تخطاه للسياسيين؛ فبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، هاجم الفكرة بل اعتبرها مدمرة لكرة القدم.

مع الضغط الشديد خاصة على السداسي الإنجليزي، توالت الانسحابات واحدًا تلو الآخر، وكان آخرهم بيان ميلان الذي لم يعلن فيه انسحابه بوضوح، ربما علق مشاركته، مع التأكيد على أهمية البطولة وما ستدره على الأندية من عوائد مادية.

يويفا يعاقب

الأندية المنسحبة عوقبت باقتطاع 5% من عوائدها في البطولات الأوروبية لموسم مع إلزامهم بالتبرع بمبلغ 15 مليون يورو لدعم مشروعات الشباب والأطفال في أوروبا، مع تهديد بخصم 100 مليون يورو في حال تلويحهم بالانفصال عن دوري الأبطال مجددًا.

الثلاثي المتمرد أحيل إلى لجنة الانضباط لكن بحسب المحكمة القرار غير قانوني.

UEFA has approved reintegration measures for nine clubs involved in the so-called ‘Super League’.



The matter of the other clubs involved in the so-called "Super League" will be referred to UEFA disciplinary bodies.



Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 7, 2021

هل لوحت الأندية بالانفصال عن دوري الأبطال؟

لم تعلن الأندية المؤسسة للبطولة انفصالها عن دوري الأبطال، لكن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلم جيدًا أن البطولة الجديدة ستقضي على شعبية بطولة اتحاده الرئيسية.

ألكسندر كان الأكثر تأثرًا وهاجم أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس رغم العلاقة الطيبة التي تجمعهما، رئيس يويفا عراب ابنة أندريا، ووصفه بالكاذب.

صراعات قوى

رئيس يويفا كان يعرف جيدًا رغم سبه للأندية علانية أن العائدات المالية ستفوق ما تتقاضاه من بطولته؛ فبطل دوري الأبطال مثلًا أحيانًا لا يصل ما يحصل عليه أكثر من 100 مليون يورو.

كما أن بطولة السوبر ليج خرجت من تحت مظلة الاتحاد الأوروبي فبالتالي لن يكون للاتحاد حصة فيها.

التلويح بفكرة "الكرة للجماهير" وللفقراء التي قيلت مع خروج مظاهرات غاضبة لجماهير بعض الفرق المشاركة ترفض الفكرة ربما كانت مجرد مظلة.

تقارير قالت في وقت سابق أن البطولة خرجت بمباركة فيفا رغم إظهارها غير ذلك؛ والدليل تنفيذ الفكرة في إفريقيا.

فكرة قديمة وخوف وبعث للحياة

فكرة إقامة البطولة ليست جديدة فوقت تولي أندريا أنييلي، رئاسة رابطة الأندية الأوروبية، كرر أكثر من مرة المطالبة بزيادة العائدات من البطولات الأوروبية، وقارن بينها وبين ما تحصل عليه الفرق في دوري كرة السلة الأمريكي أو الأمريكان فوتبول على وجه التحديد.

شعور يويفا بالخطر عجل بالإعلان عن تغييرات في نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة الدخل بداية من 2014 لكن النظام يراه فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد غير مفهوم.

يعتقد بيريز أن الأندية ستكون ماتت حين يطبق النظام الجديد في ظل المعاناة التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا.

برشلونة مثلًا فشل في تجاوز أزمته المالية والتجديد لقائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي.

برشلونة لم يكن وحده الذي يعاني وسيعاني من تأخر تنفيذ بطولة السوبر ليج.

إنتر، بطل الدوري الإيطالي، بدلًا من تعزيز صفوفه للموسم المقبل، الآن يتخلى عن عناصره بل خط هجومه فروميلو لوكاكو يقترب من الرحيل عن إنتر والعودة إلى ناديه تشيلسي. زميل لوكاكو لاوتارو مارتينيز قد يلحق به.

وكان إنتر قد تخلى عن ظهيره أشرف حكيمي لباريس سان جيرمان بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها النادي.

ما يحدث مع إنتر وبرشلونة ربما يعزز ما قاله بيريز، في 2024 ستكون الأندية قد ماتت.

بعث جديد

قبل يومين ظهر بيريز وأنيللي في برشلونة كما قيل لعقد اجتماع مع جوان لابورتا ريس برشلونة لإعادة إحياء فكرة البطولة.

الأندية الثلاثة ترفض الاستسلام وتناضل من أجل السوبر ليج وترى موقفها الأفضل قانونيًا.

ما بين الأندية الثلاثة ويويفا يتأرجح مصير السوبر ليج؛ مصير سيحسمه صاحب النفس الطويل فالسباق ليس لمسافات قصيرة بل سباق لأصحاب النفس الطويل؛ ماراثوني.

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