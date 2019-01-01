ليفربول يخطط لجعل ماني أعلى أجرًا من صلاح

ليفربول يقترب من تجديد عقد ماني وجعله الأغلى في تاريخ النادي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يخطط ليفربول لتجديد عقد ساديو ماني ورفع راتبه بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة والتي أثبت فيها قيمته جيدًا.

وفي ظل الصراع القائم في الخفاء بينه وبين محمد صلاح، يبدو أن ماني سيصبح الأعلى أجرًا في تاريخ النادي وفقًا للعقد الجديد بدلًا من الفرعون المصري.

وحول ذلك، أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول يدرس في الوقت الحالي إعطاء عقد طويل الأمد لنجمه السنغالي من أجل ضمان استمراره مع الفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2019

وقال الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا إن الشروط الجديدة للعقد ستضمن بقاء ماني مع ليفربول لـ 5 أعوام إضافية، وذلك مع حصوله على أعلى راتب في تاريخ ليفربول.

وأضاف: "من المفترض أن يحصل ماني على راتب سنوي يقدر بـ 11 ونصف مليون باوند سنويًا، أي ما يعادل 220 ألف باوند أسبوعيًا"

وفي حال حدث ذلك، فإنه سيتخطى الرقم الأعلى في تاريخ ليفربول من حيث الرواتب والذي يحتله محمد صلاح في الوقت الحالي والذي يتقاضى 200 ألف باوند أسبوعيًا.

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يذكر أن محمد صلاح وساديو ماني قد تقاسما جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي رفقة بيير إيمريك أوباميانج برصيد 22 هدفًا لكل منهم.