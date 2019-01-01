سيلفا: مانشستر سيتي لا يسعى لإثبات شيء

بيرناردو سيلفا يتحدث عن موسم مانشستر سيتي والانتقادات الموجهة لجوارديولا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

لا يعتقد بيرناردو سيلفا نجم وسط ميدان مانشستر سيتي أن فريقه مطالب بإثبات أي شيء بعد الانتقادات الأخيرة التي تلقاها عقب خسارة نورويتش سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد فقد 5 نقاط في بداية الموسم وبعد مرور 5 جولات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاظ بتعادل وهزيمة، مما زاد من الشكوك حول قدرة الفريق على الحفاظ على لقبه للعام الثالث تواليًا.

وحول ذلك، أكد بيرناردو سيلفا أن الفريق سيلعب من أجل المنافسة وتقديم كرة القدم التي اعتاد تقديمها، لا لإثبات أي شيء لأحد من المشككين.

وقال سيلفا: "لا نحتاج إلى إثبات أي شيء لأي شخص، بعد ما فعلناه وما حققناه خلال الموسمين الماضيين نشعر بالراحة والرضا عن ما قدمنا"

وأضاف: "في بعض الأحيان تواجه لحظات سيئة ويكون عليك العمل من أجل مواجهتها، المهم هو الطريقة التي تتعامل بها مع تلك اللحظات وكيف تستفيد منها"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2019

وتابع: "بالطبع نحن لسنا سعداء بفقدان النقاط، الخسارة أمام نورويتش لا تروق لنا، من المستحيل أن تظل مثاليًا لثلاثة سنوات متتالية ولا تمر خلالهم بلحظات سيئة"

وأردف: "في الماضي قدمنا رد فعل مميز عقب الخسارات التي تلقيناها، وهذا ما سنحاول فعله مرة أخرى، نحن نتخلف عن المتصدر بخمسة نقاط ونريد سد الفجوة ومواصلة التحسن والفوز بالمباريات"

وحول الأزمة الدفاعية التي يواجهها الفريق قال: "الإصابات بالطبع صعبت الأمر، خاصة بعد انضمام جون ستونز إلى لابورت، فيرناندينيو قدم شراكة مميزة بجوار أوتاميندي أمام شاختار مما قاد الفريق للخروج بشباك نظيفة، لذلك أثق في قدرة الفريق على الخروج من تلك الأزمة"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد صحح أوضاعه عقب الخسارة أمام نورويتش سيتي بفوزه على شاختار دونتسيك الأوكراني بثلاثية الأربعاء الماضي في افتتاح مبارياته في دوري أبطال أوروبا.