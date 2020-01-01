ليفربول: لن نعيد جيرارد لنهديه ميدالية الدوري الإنجليزي!

المدير التنفيذي يرد على دعوات مشجعي ليفربول

رد المدير التنفيذي لليفربول بيتر مور، على دعوات مشجعي النادي، الذين يطالبون مجلس الإدارة بإعادة القائد الأسطوري ستيفن جيرارد، ولو على سبيل الإعارة لفترة قصيرة، ليحصل على ميدالية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأغلق المسؤول البارز في "أنفيلد روود" هذا الملف نهائيًا، مؤكدًا صعوبة تنفيذ الفكرة لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال لالتزام جيرارد بعمله الحالي كمدير فني لجلاسيكو رينجرز، وأيضًا لصعوبة منحه الميدالية على حساب أحد اللاعبين الذين ساهموا في الإنجاز المنتظر.

وأفنى الزعيم جُل حياته كلاعب في الدفاع عن ألوان أحمر الميرسيسايد، مع ذلك لم يتوج أبدًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى المرة الأخيرة التي نافس فيها بقوة على اللقب موسم 2013-2014، جانبه التوفيق بسقوطه أمام ديمبا با، في مواجهة تشيلسي الشهيرة، التي حولت مسار الدوري من قلعة الريدز إلى مانشستر سيتي.

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وردًا على دعوات الجماهير من أجل إعادة النجم المعتزل قبل 3 سنوات، قال المدير التنفيذي "اسمحوا لي أن أشرح ما سيحدث. السؤال الآن. هل يمكننا إعادة ستيفن جيرارد ليحصل على ميدالية البريميرليج؟ والسؤال الذي أطرحه أنا .. هل تريد حرمان أي لاعب في الفريق من حقه؟".

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وأضاف "إذا لم يلاحظ أحد الموقف .. فهو يعمل في نادٍ آخر في الوقت الراهن. الشيء المؤكد أننا جميعًا نحب ستيفي، ونحن فخورون به، لكن من الصعب أن أوقع معه لمدة 5 أيام ليتمكن من الفوز بالميدالية".

وتابع "الكيمياء بين اللاعبين في غرفة خلع الملابس في غاية الأهمية. هل تتخيل حدوث ذلك؟ أن تنتزع ميدالية أي لاعب. الأمر ليس بهذه السهولة وكأنهم يوزعون هذه الأشياء (الميداليات) على الجميع. بالطبع الأمر ليس كذلك، والأمر الثالث أننا لا نستطيع إضافة أي لاعب (بعد غلق فترة قيد اللاعبين)، لكن بخلاف ذلك.. كان من الممكن حقًا".

الجدير بالذكر أن ليفربول بات قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بانفراده بالصدارة بفارق 22 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.