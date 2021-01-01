كلوب يتمسك بصلاح ويستبعد ضم مبابي وهالاند

كلوب يتفق مع الإدارة على ملامح الموسم القادم

قرر يورجن كلوب مدرب ليفربول، وضع الجناح المصري محمد صلاح ضمن خططه للموسم الجديد، رغم كل التكهنات المحيطة بمستقبله.

صلاح أثار حالة من الجدل بخصوص رحيله عن ليفربول، بعدما رفض استبعاد فكرة الانتقال للدوري الإسباني في حوار مع صحيفة "ماركا"، حيث وصف علاقته بكلوب بعلاقة بين شخصين محترفين فقط.

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موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي، تحدث بالتفصيل عن موقف كلوب من بقاء صاحب الـ28 سنة، وسط أنباء حول رغبة ريال مدريد وبرشلونة في ضمه.

وأوضح الموقع أن كلوب لا يشعر بالقلق من تصريحات صلاح، وعدم توقيعه على عقد جديد حتى الآن بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في 2023.

ليفربول لن يقبل بأي عرض من ريال أو برشلونة أقل من 100 مليون جنيه استرليني، ومع ذلك لا يتوقع النادي الإنجليزي حدوث أي محاولة في الصيف.

وحتى لو حدثت هذه المحاولة، فلا توجد هناك أي شكوك حول التزام صلاح وباقي اللاعبين المهمين بالفريق بالبقاء مع الريدز، حتى في حالة الفشل بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وفي حالة استمرار صلاح، سيعمل النادي الإنجليزي على تجديد عقد اللاعب لمنع أي إمكانية لتشتيت تركيزه، ونفس الأمر سيحدث مع فيرجيل فان دايك وفابينيو.

وأما بالنسبة لفكرة التعاقد مع أي من كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وإرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، فتبدو مستبعدة بشكل كبير بسبب عدم امتلاك ليفربول القدرة الشرائية اللازمة.

وبالحديث عن الخطط المستقبلية للنادي عمومًا، فمن المقرر أن تتركز المجهودات على حل الأزمة الدفاعية بتواجد 5 مدافعين ليس منهم فابينيو، بالإضافة للتعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع لايبزيج، مع تفعيل الشرط الجزائي في عقده بـ34 مليون جنيه استرليني.

وهو ما يدعم الفكرة التي تحدث عنها كلوب مع إدارة ليفربول، حول حاجة فريقه لتعديلات صغيرة بدلًا من الإحلال والتجديد بشكل شامل.

وبالنسبة لمركز حراسة المرمى، ربما يتحرك النادي لضم حارس جديد بسبب الرحيل المحتمل للإسباني أدريان، وقد يلحق به جورجينيو فاينالدوم الذي يمضي الأسابيع الأخيرة من عقده مع الريدز.

وأخيرًا سيتطلع كلوب لمنح المزيد من الفرص للمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، نظرًا للتطور الملحوظ في مستواه منذ القدوم من وولفرهامبتون، مما يعني تقلص فرصة روبيرتو فيرمينو في المشاركة كأساسي.