صلاح: لا أفكّر أبداً براموس.. تجمعني علاقة احترافية بكلوب ولا أحد يعلم ما يُخبئه المستقبل

صلاح يتحدث بإستفاضة عن مباراة ليفربول - ريال مدريد المرتقبة وعن حالة فريقه بعد التعثرات

​أصرّ اللاعب محمد صلاح أنه يُفكّر في كيفية فوز فريقه ليفربول على ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بدل التفكير بمواجهة المدافع سيرخيو راموس.

ويعود لقاء اللاعبان الأخير داخل الملعب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف 2018 عندما تدخل راموس بشكل عنيف على صلاح ما أجبره على مغادرة الملعب وعدم خوض النهائي.

وقال صلاح في تصريحات لصحيفة الماركا الإسبانية: "لم تكن لديّ أيّة تفضيلات في قرعة "الأبطال"، جُلّ ما كنت أفكّر به هو شعور التأهل إلى نصف النهائي بغض النظر عن المنافس، أحمل حافزاً كبيراً بالتأكيد لكن ليس للإنتقام، فمباراة "كييف" أمام ريال مدريد هي من الماضي ولا يُمكن تغيير نتيجتها".

وأضاف: "لا أفكر أبداً بمواجهة سيرخيو راموس، الأمر بات من الماضي، لا نُفكر باللاعبين كأفراد، نريد العبور معاً كمجموعة إلى الدور المقبل".

وعن الفارق بين ريال مدريد 2018 والفريق الحالي أوضح صلاح أن الفريق الذي واجهه في نهائي كييف كان يملك "أفضل لاعب في تاريخ الريال وأحد أهم الهدافين في العالم، لكن الميرينجي أيضاً دعّم صفوفه بلاعبين رائعين بعد رحيل رونالدو".

وقال: "لقد وقّعوا مع إيدين هازارد - صحيح أنه غير مُوفّق بسبب الإصابة- لكن الفريق الحالي يملك عناصر مميزة جداً، هم في ربع النهائي وهذا يدل على جودتهم".

وعمن يملك أفضلية العبور إلى الدور المقبل أشار صلاح إلى أن "الحظوظ متقاربة، الطرفان حققا الإنتصارات في آخر مباراتين بالمسابقة".

وتابع: "ما يُقلقني لناحية مواجهتهم أنهم حققوا هذا اللقب في أكثر من 10 مناسبات، لديهم خبرة في دوري أبطال أوروبا".

وعن لاعبه المفضّل في ريال مدريد إختار صلاح كل من إيدين هازارد ولوكا مودريتش قائلاً: "أملك علاقة جيدة مع إيدين، كان متميزاً جداً مع تشيلسي لكن الحظ اليوم لا يقف إلى جانبه بسبب كثرة الإصابات، أما مودريتش فالتقينا في مناسبات عديدة وأملك أيضاً علاقة جيدة معه".

45 هدفًا دوليًا 🇪🇬



محمد صلاح هو ثاني هدافي منتخب مصر عبر تاريخه ولم يتبق الكثير لتحطيم رقم حسام حسن 2️⃣



الملك المصري @MoSalah لا يمل من كسر الأرقام 🔨 pic.twitter.com/UadzSWFKZr — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2021

وسُئل صلاح عما إذا عانى تهديفياً في بداياته كما يُعاني فينيسوس جونيور حالياً في إنهاء الفرص فأجاب: "عليكم ألا تقلقوا بشأن فينيسوس، عانيت من موضوع النجاعة التهديفية بدوري لكن الأمر يتطلب العمل الجاد، أذكر خلال فترتي في بازل عانيت تهديفياً لكني تطورت شيئاً فشيئاً مع فيورنتينا مروراً بروما حيث ساعدني كثيراً المدرب لوتشيانو سباليتي، وصولاً الى تشيلسي والآن مع ليفربول".

وتابع: "العمل الجاد هو الأساس، لقد بنيت ملعباً للتمارين في حديقة منزلي من أجل هذا الأمر".

وعن إسم لاعب من ريال مدريد يودّ التوقيع معه في ليفربول أجاب صلاح: "أظن أن فريقنا جيد بما فيه الكفاية".

أما عن رأيه بالمدرب زين الدين زيدان قال صلاح: "مدرب كبير جداً، حقق دوري الأبطال في 3 مناسبات متتالية، كان أحد الشخصيات الكروية التي تأثرت بها كثيراً".

وفي ملف ليفربول أشار صلاح إلى أن "سوء الحظ" رافق فريقه هذا الموسم في البريميرليج، كاشفاً أن هذا الأمر "يُحفزّهم للتتويج بدوري الأبطال أكثر".

أما عن علاقته بالمدرب يورجن كلوب أجاب صلاح: "إنها علاقة طبيعية بين اثنين من المحترفين".

وعما إذا كان يرى نفسه مع ليفربول بعد 4 مواسم أجاب أن هذا الأمر "ليس بيده"،قائلاً: "لا أحد يعلم ما يُخبئه المستقبل، لكن أفضّل ألا أتحدث عن هذا الأمر، الأهم بالنسبة لي هو الإستمرار بتسجيل الأهداف ومُساعدة فريقي على الفوز".

ختاماً سُئل صلاح عن نيته اللعب في الدوري الإسباني بعد خوضه غمار كل من الدوري الإيطالي والإنجليزي فأجاب: "آمل أن أكون قادرًا على اللعب لسنوات عديدة أخرى لم لا؟ لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، لذلك ربما في يومٍ ما نعم" .