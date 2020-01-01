فان دايك: شاهدت هذه المباراة فقط خلال فترة التوقف

مباراة لم يكن ليفربول طرفاً فيها

كشف فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن المباراة الوحيدة التي شاهدها هذا العام، خلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

الكرة العالمية تمر بحالة شلل تام خلال الأسابيع الماضية، بعد انتشار الفيروس المميت، مما يدفع بعض اللاعبين لممارسة بعض الأنشطة الأخرى واسترجاع ذكرياتهم.

فان دايك لا يفضل العودة للماضي القريب لمشاهدة مباريات الموسم الحالي مع ليفربول، ولكنه اتجه لذكرى أخرى تمثل أهمية كبيرة بمسيرته.

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وقال الهولندي للموقع الرسمي لليفربول:"بكل أمانة لا أشاهد الكثير من مباريات كرة القدم، خاصة هذا الموسم، لا أتابع أي مباراة لعبناها ولا أعلم لماذا"

وأضاف:"شاهدت مباراة واحدة فقط خلال فترة التوقف، كان ببداية مسيرتي في الدوري الهولندي عندما لعبت كظهير أيمن، لم أصدق ما كنت أفعله وعمري وقتها 18 أو 19 سنة".

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وتابع:"المباراة كانت مذاعة على التليفزيون، جعلتني أشعر بافتقادي الشديد بمتابعة كرة القدم ولعبها أيضاً، ولكن بخصوص هذا الموسم فلم أتابع سوى بعض اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي".

جدير بالذكر أن فان دايك بدأ مسيرته في الدوري الهولندي، من خلال فريق جرونينجين، قبل الانتقال لسيلتك في 2013 ومنه لساوثامبتون ثم ليفربول.