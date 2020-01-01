إجراءات صارمة واستثنائية لعودة الدوري الإسباني قريبًا رغم كورونا

هل تعود الحياة مجددًا؟

أرسلت رابطة الدوري الإسباني مسودة إلى أندية الليجا تحمل البروتوكولات الصحية التي سيتعين عليهم اتباعها لاستئناف منافسات البطولة مرة أخرى خلال الشهر القادم.

وكان الاتحاد الإسباني بالتشاور مع الرابطة قد قرر إيقاف الليجا حتى 30 أبريل بصورة مبدئية، مع وجود احتمالية لزيادة هذه المدة في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

صحيفة "ماركا" نشرت المسودة المرسلة من رابطة الليجا والتي تتكون من 19 صفحة وتحمل 3 مراحل سيكونون بمثابة الخطوة الأولى لعودة البطولة في فترة قريبة.

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الخطوة الأولى ستكون التدريب الفردي، وإذا سار كل شيء على ما يرام ولم يُكتشف إصابة أي لاعب بالمرض، سيتم الانتقال إلى مجموعات تتشكل الواحدة منها من 8 لاعبين.

أما الخطوة الأخيرة في حال نجاح الخطوتين السابقتين فستكون العودة إلى التدريبات الجماعية وبالكرة بصورة كاملة، مما سيمهد الطريق لاستئناف المباريات المتبقية من عمر الدوري.

المسودة تشمل إجراءات صارمة للغاية من أجل ضمان سلامة العاملين في كرة القدم، حيث سيتم الاعتماد على نظام عزل أيضًا (لا يدخل التدريبات إلا للمصرح لهم فقط)، على أن تتواجد فترة 15 يومًا قبل بدء أي تحرك في عودة النشاط، يقام قبلها بـ72 عامًا اختبارات كورونا.

عند العودة إلى التدريبات، سيتلقى اللاعبون التعليمات الفنية عبر التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل المختلفة بدلًا من تجمعهم، إلى جانب تناولهم الطعام في الوجبات الثلاث في غرفهم بدون تجمعات أيضًا.

هذه هي الخطوات الأولى بالنسبة للرابطة من أجل عودة النشاط الكروي إلى الحياة مرة أخرى، ولا تزال في طور المسودة التي لم تصل إلى كل الأندية بل عدد قليل منها، وربما يطرأ عليها تعديلات تُسهل أو تعسفها أكثر خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الرابطة تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى استئناف الليجا لتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة حال الإلغاء، حيث من المتوقع أن تبلغ تلك الخسائر 750 مليون يورو مما قد يتسبب في إفلاس بعض الأندية وانهيار البعض الآخر.