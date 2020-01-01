بعد أقل من شهر .. ليفربول يعيد مدافعه مجدداً إلى شتوتجارت

اللاعب يعود لألمانيا مجدداً بعد أن خاض مباراة وحيدة في إنجلترا

أعلن ليفربول عودة مدافعه نات فيليبس مجدداً لاستكمال إعارته في صفوف شتوتجارت بعد أن قام بقطعها قبل أيام قليلة خلال شهر يناير الجاري.

فيليبس بدأ الموسم رفقة النادي الألماني في دوري الدرجة الثانية، ولكن تم استدعائه مطلع الشهر الجاري وكان متواجداً بقائمة لقاء إيفرتون بكأس الاتحاد.

وكان مدرب ليفربول يورجن كلوب قد ألمح لعودة فيليبس مجدداً إلى شتوتجارت في تصريحات الجمعة، إذ قال: "الغريب أنه يلعب في بلدتي، هو مستمتع هناك، غالباً سيعود، هو شخص رائع، وسعيد برؤيته".

وأكمل: "سنرى ما سيحدث، القوم في شتوتجارت طباعهم غريبة، ولكنه سعيد هناك ويحظى بتجربة مميزة".

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ولعب صاحب ال22 عاماً 11 مباراة مع النادي الألماني العريق قبل رحيله في يناير إلى الريدز، وسيعود ليجد مدرباً جديداً في صورة بيليجرينو ماتارازو الذي حل محل تيم وولتر.

ويواصل ليفربول هيمنته على جدول ترتيب البريميرليج بعد أن فاز السبت على توتنهام بهدف نظيف على ملعب الأخير، ليتصدر جدول المسابقة برصيد 61 نقطة.