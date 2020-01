فابينيو: ليفربول بطل الدوري وماني الأفضل

قال البرازيلي فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، إنه بدأ في التعافي من الإصابة التي يعني منها على مستوى الكاحل وبدأ في اللعب بالكرة.

فابينيو كان قد أصيب في مباراة فريقه أمام نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي، على مستوى الكاحل ليغيب عن الفريق في كأس العالم للأندية.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية في برنامج "Téléfoot" الفرنسي: "اعتقد أنني على الطريق الصحيح في العودة إلى الملاعب مرة أخرى والمشاركة رفقة الفريق ولكن الأمر في النهاية بيد الجهاز الطبي".

