صلاح وفان دايك وأليسون إلى السعودية .. خطة محكمة من ليفربول لتأمين زلزال رحيل الثلاثي

سلوت يختار 3 بدائل لتعويض نجوم الريدز

وضعت إدارة نادي ليفربول خطة مُحكمة لتأمين مستقبل الفريق، في ظل توقعات قوية بشأن رحيل 3 أعمدة رئيسية في الصيف المقبل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "CaughtOffside"، أن ليفربول من المحتمل أن يودع الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، في نهاية الموسم الجاري، حيث يقتربون كثيرًا من اللعب بأندية السعودية.

وأشارت إلى أن صلاح الذي صرح بأن هذا يبدو عامه الأخير في أنفيلد، يأتي على رأس لائحة طلبات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يثق في قدرته على جذب النجم المصري إلى أحد أندية دوري المحترفين.

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وأوضح الموقع أن صلاح ينتظر عقدًا ضخمًا من السعودية، لن يقل عن الذي يحصل عليه نيمار حاليًا في الهلال، لذلك تحركت إدارة ليفربول للتعاقد مع الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا، كما أن هناك تفكيرًا في ضم الياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد.

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وتتوقع المصادر أيضًا أن يتبع المدافع فيرجيل فان ديك، صلاح إلى السعودية، مضيفة: "فان ديك أيضًا في السنة الأخيرة من عقده مع ليفربول، ولذلك اختار مسؤولو الريدز البديل بالفعل وهو مدافع يوفنتوس جليسون بريمر، لتعويض رحيل العملاق الهولندي".

وفيما يتعلق بالرحيل المتوقع للحارس البرازيلي أليسون بيكر، فإن ليفربول، أنجز هذا الملف فعليًا بضم الحارس جيورجي مامارداشفيلي، هذا الصيف من فالنسيا، على أن يبقى في النادي الإسباني لموسم آخر.