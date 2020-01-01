ليفربول ضد أتالانتا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام أتالانتا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب أنفيلد..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 0 × 0 أتالانتا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

الآن ينطلق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي مع افضلية واضحة لأتالانتا، استراحة ونواصل في الشوط الثاني

45' دقيقة وقت محتسب بدلًا من الضائع

43' الظهور الأول الخطير لليفربول عبر محمد صلاح الذي سدد كرة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء ولكن خرجت الكرة أعلى من المرمى بأمتار.

34' عرقلة من تسيميكاس لإيلتشيتش داخل منطقة الجزاء وأتالانتا يطالب بركلة جزاء لكن الحكم وتقنية الفيديو يرفضان.

26' عرضية خطيرة من جوسيب أرضية من الجبهة اليسرى ولكن ماتيب ينقذها داخل منطقة الستة أمتار قبل أن تصل إلى يسار إليتشيتش.. فرصة خطيرة

17' ليفربول هو الأكثر سيطرة على الكرة ولكن بدون أي خطورة على المرمى، عكس أتالانتا الذي يلدغ بمرتداته حتى اللحظة.

9' أليخاندرو جوميز يخترق دفاعات ليفربول ويسدد أرضية ولكن الكرة تأتي بجوار المرمى بأمتار قليلة.

7' فرصة ثانية خطيرة لأتالانتا بعد تسديدة أكثر من رائعة من جوسيب بيسراه من الجبهة اليُمنى تصدى لها أليسون بصورة رائعة.

3' الفرصة الأولى الخطيرة لأتالانتا بعد تمريرة خاطئة من صلاح في منتصف ملعب ليفربول تسلمها إليتشيتش وسددها بيسراه من على حدود منطقة الجزاء لكن أتت فوق المرمى بأمتار.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

كونستانتينوس تسيميكاس - جويل ماتيب - ريس ويليامز - نيكو ويليامز

جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - كيرتس جونز

ساديو ماني - ديفوك أوريجي - محمد صلاح

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our line-up to face @Atalanta_BC 👊 — FC (@LFC) November 25, 2020

تشكيل أتالانتا:

التشكيل | 3-5-2

بيرلويجي جوليني

بيرات ديمسيتي - كريستيان روميو - رافاييل تولوي

روبين جوسينس - ماتيو بيسينا - ريمو فرويلر - مارتين دي رون - هانز هاتيبور

أليخاندرو جوميز - يوسيب إليتشيتش

ويسعى يورجن كلوب للفوز على أتالانتا ليرتفع رصيدة إلى 12 نقطة ليضمن التأهل لدور الـ16، وستشهد المباراة عودة نجم ليفربول محمد صلاح من الإصابة بفيروس كورونا.

يتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط حصل عليهم من خلال الفوز بثلاث مباريات، الأولى على أياكس بهدف مقابل لاشئ، والفوز الثاني على ميدتييلاند بنتيجة 2-0، والفوز الثالث على الفريق الإيطالي في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول أمام أتالانتا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.