ليفاندوفيسكي: يمكنني مواصلة التألق لأربع سنوات قادمة

المهاجم البولندي سيبلغ 31 سنة في أغسطس القادم

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، أنه مستعد للاستمرار في اللعب بأعلى مستوى ممكن 4 سنوات قادمة.

ليفاندوفيسكي ارتبط كثيراً بالرحيل عن البافاري في الفترة الأخيرة، والانتقال لأي من تشيلسي أو ريال مدريد.

نجم البافاري قرر الاستمرار مع فريقه، مؤكداً قدرته على المواصلة والاستمرار لسنوات طويلة، قبل بلوغه 31 سنة في أغسطس القادم.

وقاال اللاعب في تصريحت صحفية:"أريد اللعب بهذا المستوى لمدة أربع سنوات قادمة، ولا أشعر أن عمري سيصبح 31 عاماً قريباً".

حسنًا هذا ليس الهدف الوحيد 😅



روح وإصرار كبير من إبراهيموفيتش 👏pic.twitter.com/6vhUNIXdfa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف:"سأحاول استغلال الفترة المتبقية لي بأكبر شكل ممكن والحفاظ على لياقتي لتحقيق ذلك".

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ويتواجد ليفا حالياً مع بايرن في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الاستعداد مع الفريق للموسم الجديد، حيث يلعب ضد ريال مدريد غداً الأحد.

جدير بالذكر أن المهاجم المخضرم نجح في تسجيل 40 هدف مع بايرن بجميع البطولات الموسم الماضي.