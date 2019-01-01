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ريفالدو: باريس سان جيرمان يمكنه استرداد قيمة نيمار

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ريفالدو يتحدث عن استثمار باريس سان جيرمان الناجح في نيمار

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

اعترف أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو بخطأ نيمار حين غادر برشلونة من أجل الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

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وبعد عامين له في الدوري الفرنسي، يبدو أن نيمار لا يريد الاستمرار ولا يستطيع التأقلم مع أجواء كرة القدم هناك.

وحول ذلك، رأى ريفالدو أن نادي العاصمة الفرنسية بإمكانه استعادة استثماراته في النجم البرازيلي عن طريق الموافقة على عرض برشلونة.

وقال ريفالدو: "أعتقد أن باريس سان جيرمان يستطيع استعادة الأموال التي أنفقها منذ عامين من أجل جلب نيمار"

وأضاف: "الموافقة على عرض برشلونة سيكون حلًا عمليًا، ولكن علينا الاعتراف بأن إتمام الصفقة لن يكون سهلًا"

وتابع: "باريس سان جيرمان ينفقون الكثير من الأموال من أجل نيمار سواء كقيمة تعاقد أو كراتب سنوي، وفي المقابل لا يحصلون منه على ما يريدون"

وحول إخفاقه الأوروبي قال: "إذا حقق نيمار شيئًا مما تم التعاقد معه من أجله أصلًا على مستوى دوري أبطال أوروبا كان سيحظى بحب المشجعين"

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يذكر أن نيمار قد سافر إلى باريس في الخامس عشر من الشهر الحالي من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق العاصمي وفق ما تم الاتفاق عليه بينه وبين الإدارة.

 

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