ليفاندوفيسكي: نقص القادة وخوف الشباب يُدمر بايرن ميونخ

المهاجم البولندي يبدي رأيه في الأزمة الحالية لناديه

يعتقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، أن نقص القادة في بايرن ميونخ هو السبب الرئيسي لاهتزاز نتائج الفريق.

بايرن يستعد لملاقاة بوروسيا دورتموند في الديربي الأهم بالدوري الألماني، مساء اليوم السبت، بعد إقالة مدربه نيكو كوفاتش عقب الخسارة الثقيلة من إينتراخت فرانكفورت 5/1.

ليفاندوفيسكي قال عن رأيه في أزمة فريقه:"العمود الفقري لنا يتألف فقط مني ومانويل نوير وهذا لا يكفي".

وأضاف:"يجب تواجد قائد واحد في كل مركز على أقل تقدير، الحراسة والدفاع والوسط والهجوم".

وأما عن اللاعبين الشباب:"يبدون أكثر تحفظاً أو لديهم مشكلة في اللغة، التواجد في بلد جديد ليس بهذه السهولة".

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وعن الجيل الجديد من اللاعبين:"ربما يشعرون بالخوف من الحديث، واعتادوا على كتابة الرسائل النصية ععبر الهاتف بدلاً من التواصل الحقيقي".

يذكر أن بايرن يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الألماني بـ18 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.