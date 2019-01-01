مدرب ريفير بليت يكشف حقيقة تدريبه برشلونة

هل يكون جاياردو خليفة فالفيردي في برشلونة؟

كشف مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي ريفير بليت، حقيقة مفاوضات برشلونة الإسباني للتعاقد معه في ديسمبر المقبل.

التقارير الصحفية الأرجنتينية أكدت أنّ نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام فلامنجو البرازيلي هو اللقاء الأخير لجاياردو مع ريفير بليت قبل الانضمام إلى برشلونة.

وقال جاياردو في تصريحات صحفية نقلتها جلوبو إسبورتي: "نحن حاليًا في مرحلة هامة مع الفريق ولدينا مباريات حاسمة ولا يوجد أي شيء أكثر أهمية من ذلك".

وتابع: "تركيزي الوحيد حاليًا على فريقي ولا أفكر أبدًا في أي أمر آخر خارج ذلك".

المدرب الحاصل على بطولة كوبا ليبرتادوريس الموسم الماضي نفى التحدث مع الإدارة بشأن مستقبله مشيرًا إلى أنّه ليس الوقت المناسب لذلك.

وكان المدير الرياضي لنادي ريفير بليت، إنزو فرانشيسكولي، قد نفى وجود أي تواصل مع برشلونة إلا أنّه أشار إلى أهمية الاستعداد لأي سيناريو وإمكانية رحيل المدرب.

جدير بالذكر أنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أكد في المؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو حصوله على دعم الإدارة واستمراره على رأس الإدارة الفنية للنادي.