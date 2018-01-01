ليفاندوفيسكي: مشاكلي انتهت وقد أنهي مسيرتي ببايرن ميونخ

البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي نجم فريق بايرن ميونخ يؤكد أنه قد يستمر مع الفريق حتى نهاية مسيرته الكروية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني على سعادته بتواجده في صفوف الفريق البافاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "بيلد" وأكد خلالها أن كل مشاكله انتهت وأنه لا يريد الرحيل عن صفوف النادي.

وقال ليفاندوفيسكي: "بالنسبة لي بالطبع خيار البقاء في صفوف بايرن ميونخ حتى النهاية وختام مسيرتي معهم هنا في بافاريا مطروحًا".

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وأضاف: "أعترف أنني كنت أفكر في التغيير والانتقال لنادي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان هناك بعض المشاكل لكنها انتهت".

وأكمل: "من الممكن للغاية أن أستمر هنا لوقت طويل للغاية، أنا أحب التواجد في بايرن، وأشعر برغبتي في ذلك، كل المشاكل انتهت وكل تركيزي مع الفريق".

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جدير بالذكر أن اللاعب كان قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف فريق بايرن ميونخ في الصيف الماضي حيث تقدم بطلب للرحيل، وكان قريبًا من الانضمام لريال مدريد.