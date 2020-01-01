ليفاندوفسكي يواصل ملاحقة أرقام جيرد مولر القياسية

ليفاندوفسكي يعادل رقمًا جديدًا لجيرد مولر..

عادل روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أنجاز أسطورة الفريق البافاري، جيرد مولر، خلال مواجهة كولن، مساء اليوم الأحد.

الدولي البولندي، سجل هدفًا في انتصار بايرن ميونخ على كولن، بنتيجة 4-1، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين، من عمر مسابقة الدوري الألماني.

ليفاندوفسكي، رفع رصيده من الأهداف إلى 23، ليعتلي صدارة هداف البوندسليجا، وبفارق 3 أهداف عن الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج.

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وأصبح مهاجم الفريق البافاري، ثاني لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 23 هدفًا، بعد مرور 22 جولة من مسابقة الدوري، بعد جيرد مولر.

وبات ليفاندوفسكي، صاحب الـ31 عامًا، أول لاعب يصل إلى 40 هدفًا هذا الموسم، بالنسبة للنادي ومكنتخب بلاده.

ويشكل ليفاندوفسكي، تهديدًا لرقم جيرد مولر الصامد منذ موسم 1971/72، وهو تسجيل 40 هدفًا في موسم واحد بالدوري الألماني.

كما قد يُصبح ليفاندوفسكي، أول لاعب من بايرن ميونخ، يحقق الحذاء الذهبي منذ مولر أيضًا، والذي نالها في عام 1972.