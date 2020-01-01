بايرن ميونخ يسحق كولن ويستعيد صدارته للبوندسليجا

نتيجة مستحقة..

سحق بايرن ميونخ مضيفه كولن، وانتصر عليه بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب راين إنرجي ستاديوم في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

المباراة لم تكن صعبة على الإطلاق بالنسبة لبايرن ميونخ، والذي حسمها تقريبًا في أول ربع ساعة بإحرازه ثلاثية سريعة للغاية.

الهداف روبيرت ليفاندوفسكي كان هو من افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم عزز كينجسلي كومان من التقدم في الدقيقة الخامسة، قبل أن يُنهي سيرجي جنابري على آمال أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 12.

المزيد من الفرق

الهدفان الأولان كان من صناعة توماس مولر، والذي حقق رقمًا مميزًا بهما، إذ أنها المرة الرابعة التي يصنع هدفين فيها في مباراة واحدة بالبوندسليجا هذا الموسم.

دافيد ألابا يلمح بالانتقال إلى البريميرليج

الشوط الثاني كان متكافئًا إلى حد كبير، حيث أحرز كولن في مطلعه هدفًا ولكن أُلغي من قبل تقنية الفيديو، قبل أن يُحرز جنابري هدفه الثاني والرابع لفريقه من تسديدة أقل ما توصف بالرائعة في الدقيقة.

وأحرز مارك أوت هدف حفظ ماء الوجه لكولن، بعد جملة فنية مميزة كان سببها الأول كوردوبا بمروره المذهل من دافيد ألابا، وكان اللاعب نفسه على مقربة من إحراز الهدف الثاني لولا تألق مانويل نوير.

هذه النتيجة تُعيد بايرن ميونخ إلى الصدارة مرة أخرى بعد فقدانها مؤقتًا بالأمس، حيث وصل للنقطة 46 بفارق نقطة عن لايبزيج و4 عن بوروسيا دورتموند.

بينما واصل كولن معاناته هذا الموسم باستمراره في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

جديرٌ بالذكر أن هذه المباراة كانت قبل الأخيرة محليًا قبل الدخول إلى المعترك الأوروبي ومواجهة تشيلسي في ثمن نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل، وذلك عقب مواجهة بادربورن مساء الجمعة.