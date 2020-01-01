ليفاندوفسكي يعادل رقم رونالدو ويهدد آخر

يبدو أن ليفاندوفسكي بات مهددًا لأرقام كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

عادل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقمًا جديدًا لكريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا، وشكل تهديدًا بدوره على رقم آخر للنجم البرتغالي.

وساهم ليفاندوفسكي في فوز بايرن ميونخ مساء أمس على أولمبيك ليون الفرنسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ليصعد الفريق البافاري للمباراة النهائية.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث في المباراة التي حسمها فريقه بثلاثية نظيفة، ليسجل في المباراة التاسعة على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

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وبذلك عادل المهاجم البولندي رقم كريستيانو رونالدو ونجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نستلروي بالتسجيل في 9 مباريات متتالية بأعرق المسابقات الأوروبية.

وكان هدف ليفاندوفسكي من ضربته الرأسية المميزة أمس هو الهدف الخامس عشر للمهاجم البولندي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ضمن 55 هدفًا سجلهم في كل المسابقات.

ويعد كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا في موسم واحد، وذلك حين سجل 17 هدفًا في نسخة العام 2014 التي توج بها مع ريال مدريد.

وفي حال سجل ليفاندوفسكي هدفين في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، فإنه سيعادل رقم النجم البرتغالي، وربما يسجل الهاتريك ويحطمه في ليلة تاريخية.

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يذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ستقام بين العملاق البافاري ونادي العاصمة الفرنسية مساء الأحد المقبل، والذي سيوافق الثالث والعشرين من الشهر الجاري.