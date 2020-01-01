ديفيس: طلبت قميص ميسي ولكنه رفض!

ميسي رفض منح قميصه لنجم بايرن ميونخ الشاب بعد فضيحة الـ 8

قال ألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ الشاب إنه أراد الحصول على قميص ليونيل ميسي بعد مواجهة برشلونة ولكن النجم الأرجنتيني رفض.

وجاء ذلك عقب الخسارة المذلة لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين الأسبوع الماضي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الظهير الأيسر الكندي الشاب لـ بي تي سبورت: "لقد طلبت ذلك ولكنني أعتقد أنه كان مستاءً بعض الشيء، لا بأس، ربما في المرة القادمة سأحصل عليه"

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و كان إحباط ميسي مفهومًا بعد أن أنهى برشلونة موسم 2019-2020 دون أي لقب، مما يلقي بظلال من الشك على مستقبل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مع النادي.

وقدم ديفيس مباراة مميزة أمام برشلونة في ربع نهائي الأبطال، على غرار موسمه الحالي الذي لفت فيه أنظار العالم كله لموهبته الكبيرة في سن 19 عامًا فقط.

وكان ميسي قد دخل في أزمات مع برشلونة في الفترة الأخيرة، تلك التي من المتوقع أن تزداد بعد الهزيمة القاسية أمام العملاق البافاري.

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يذكر أن برشلونة قد أعلن رسميًا تعيين المدير الفني الهولندي رونالد كومان كمدرب للفريق مساء أمس، ومن المفترض أن يجتمع مع ميسي وقادة الفريق لبحث إدارة المرحلة المقبلة.