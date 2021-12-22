ليفاندوفسكي يروي كواليس حديثه مع ميسي بحفل الكرة الذهبية

كشف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، عن كواليس الحديث الذي جمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حفل الكرة الذهبية.

البولندي فشل في التتويج بالجائزة التي حصل عليها ميسي، لتكون المرة السابعة له طوال مسيرته، ولكن ليفاندوفسكي تقبل فوز منافسه.

وقال نجم بايرن إن حديثه مع ميسي كان مؤثرًا للغاية، وجعله يحترم نجم باريس سان جيرمان بشكل أكبر.

ماذا قال ليفاندوفسكي؟

المهاجم المخضرم قال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:"كلمات ميسي لي في حفل الكرة الذهبية كانت مؤثرة للغاية".

وأضاف:"لم تكن مجرد كلمات خاوية بلا معنى، كانت لحظة مميزة جدًا في مسيرتي الكروية".

وتابع:"تحدثت معه وجهًا لوجه لفترة قليلة جدًا لعدم إجادتي اللغة الإسبانية بالشكل المطلوب، تحدثت إلى مبابي بالإنجليزية وهو ترجم كلماتي لميسي".

وأما عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية في المستقبل:"الأمر يتعلق ببعض التفاصيل، وكل ما يمكنني قوله هو أنني سأحاول وسأقوم بكل ما بوسعي للقيام بذلك".

ماذا قدم ليفاندوفسكي هذا العام؟

مهاجم بوروسيا دورتموند السابق تمتع بعام مذهل مع بايرن ميونخ، بعد هدفه في شباك فولسفبورج في 17 ديسمبر الجاري.

وسجل بذلك ليفاندوفسكي الهدف رقم 69 له على مدار العام، كما وصل للهدف رقم 43 في الدوري الألماني في 2021.

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