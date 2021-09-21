ليفاندوفسكي يحسم موقفه من الهجرة إلى ريال مدريد

تصريحات النجم البولندي بعد حصوله على الحذاء الذهبي

قرر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، التعليق على موقفه من إمكانية الرحيل عن النادي الألماني من أجل خوض تجربة بدوري مختلف.

العديد من التقارير الصحفية انتشرت الفترة الأخيرة، حول رغبة اللاعب في مغادرة بايرن، بعدما حقق كل شيء مع النادي.

ريال مدريد برز كأحد أهم الوجهات المحتملة للمهاجم البولندي، وكذلك تشيلسي الذي حاول ضمه بالفعل قبل التوجه إلى البلجيكي روميلو لوكاكو.

ماذا قال ليفاندوفسكي؟

صاحب الـ33 سنة تسلم اليوم، الثلاثاء، جائزة الحذاء الذهبي، لأكبر عدد من الأهداف المسجلة بالدوريات الأوروبية الموسم الماضي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية:"لست مضطرًا لإثبات نفسي في دوري آخر، يمكنني التنافس مع الأفضل من مختلف البطولات الأخرى في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"كل تركيزي على بايرن ميونخ بنسبة 100% ولا أفكر في أي شيء آخر، وأريد توجيه الشكر لزوجتي، فهي دعم كبير لي وحافز عندما تسوء الأمور قليلًا".

ماذا عن قدوم إرلينج هالاند؟

الصحف الألمانية ربطت بايرن مؤخرًا بالتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وهو ما يمثل خطورة على مكان ليفاندوفسكي الأساسي.

وفي هذا السياق علق اللاعب:"ما زلت هنا، وسأبقى هنا لفترة طويلة".

وتابع:"العمر مجرد رقم، أشعر أنني بحالة جيدة ولدي أفضل الإحصائيات في مسيرتي على الإطلاق، وأعلم أن جسدي يستطيع التحمل للعب على أعلى مستوى ممكن لسنوات قادمي، فأنا مثل النبيذ الجيد ودائمًا أريد التحسن".

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