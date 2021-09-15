"ريال مدريد سيحصل على هالاند ومبابي معًا"

رئيس بايرن السابق يتوقع استمرار ليفاندوفسكي مع الفريق

تحدث كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، عن بعض الموضوعات على رأسها الشائعات حول رحيل روبرت ليفاندوفسكي، وصيف ريال مدريد المقبل بما في ذلك عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

بايرن ميونخ الصيف الماضي رفض عروض وصلت إلى 160 مليون يورو للسماح لـ ليفاندوفسكي بالرحيل ويبدو أنه لايزال مٌصر على موقفه.

ماذا قال رومينيجه عن رحيل ليفاندوفسكي؟

أجرى الألماني مقابلة صحفية مع "بيلد" الألمانية وبدأ حديثه عن ليفاندوفسكي وقال: "أنه آلة لتسجيل الأهداف، لقد ارتبط اسمه بريال مدريد هذا الصيف، لكننا قلنا له دائمًا: يمكنك أيضًا الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ".

وأضاف: "مع ليفاندوفسكي لديك أفضل مهاجم في العالم، أعتقد أن بايرن لديه مصلحة في بقاء روبرت بعد نهاية عقده في عام 2023".

ماذا قال الألماني عن هالاند؟

"هالاند استثمار، وهو ثاني أفضل لاعب في العالم".

واستطرد: "لا أعتقد سوف يذهب. ليفربول، لن أستبعد ريال مدريد، ربما سيهتمون بالخط الهجومي في الصيف ويحصلون على هالاند وكيليان مبابي معًا".

ماذا قال الألماني عن رونالدو؟

تطرق رومينيجه للحديث عن عودة كريستيانو إلى "أولد ترافورد" وقال: "كريستيانو رونالدو ظاهرة، يبلغ من العمر 36 عامًا، ويلعب على أعلى مستوى منذ 20 عامًا".

وتابع: "الجزء العلوي من جسده مثل أدونيس، أتذكر مشهدًا عندما كان في يوفنتوس، وفجأة، كان يقف خلف باب ويداه مرفوعتان، سألته: "ماذا تفعل؟"، قال: ‘"أتدرب على الاحتفال بهدفي القادم".

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