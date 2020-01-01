ليفاندوفسكي: رفضت الانتقال إلى ريال مدريد ولست نادمًا على ذلك

أحلم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا..

استرجع روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، ذكريات رفضه الانتقال إلى ريال مدريد في 2018، مؤكدًا على سعادته داخل العملاق البافاري وعلى عدم شعوره بالندم على هذا القرار.

ويُعد الدولي البولندي أحد أفضل المهاجمين في تاريخ بايرن ميونخ منذ انضمامه إليهم في صيف 2014 مجانًا، حيث سجل 240 هدفًا في 289 مباراة بالقميص البافاري بمختلف البطولات.

ريال مدريد دائمًا كان مهتمًا بالحصول على خدمات ليفا سواءً عند خروجه من دورتموند في 2014 أو بعد ذلك، في النهاية كان قرار اللاعب نفسه واضحًا بأن بايرن هو المكان المثالي والأفضل لمسيرته.

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2018 ومع رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس ربما نُظِر إلى ليفاندوفسكي على أنه قد يكون معوضه في سانتياجو برنابيو، لكن بحسب اللاعب، فإنه رفض الانتقال إلى مدريد حينها ولا يندم على ذلك الآن.

ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة بيلد قال "كان هناك الكثير من التكهنات في ذلك الوقت، ريال مدريد نادٍ عظيم وبالطبع كنت أفكر في ذلك، بقيت في بايرن ولست نادمًا على هذا القرار".

كما أضاف "نحن عائلة هنا وهذا يُبدد أي شكوك، أنا سعيد في ميونخ. أنا لاعب في بايرن بنسبة 100% وأعرف كم يقف النادي خلفي".

واستطرد "في أغسطس سوف أبلغ من العمر 32 عامًا، لكنني أشعر أنني 27 أو 28 عامًا وربما أقل، أريد أن ألعب في أعلى مستوى لسنوات عديدة، سأفعل كل ما في وسعي لإدراك هذه الغاية".

"لا أرى لنفسي حدودًا، يمكنني أن أكون أفضل، لا أشعر أنني وصلت إلى الكمال في مسيرتي، قدمت فقط هذا الموسم 90% من إمكانياتي."

وحقق بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني مع وصوله إلى نهائي كأس ألمانيا المقرر له يوم السبت أمام باير ليفركوزن، على أن يلعب في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في أغسطس.

ومن الواضح أن ليفاندوفسكي يحلم بالأبطال، حيث قال "بصراحة أنا أرى أن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق دوري الأبطال هذا الموسم. الأجواء مميزة داخل الفريق ونشعر بالكيمياء والانسجام فيما بيننا".

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي قد حقق لقب هداف البوندسليجا بإحرازه 34 هدفًا، كما أنه هداف دوري أبطال أوروبا حاليًا برصيد 11 هدفًا إلى جانب تسجيله لأربعة أهداف على صعيد كأس ألمانيا.

