ليفاندوفسكي يقرر الخضوع للجراحة

البولندي يقدم موسماً استثنائياً تهديفياً

أعلن بايرن ميونخ أن مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوسكي سيخضع لجراحة في الفترة المقبلة بسبب معاناته من مشكلة في الحوض.

ليفاندوفسكي يقدم أحد أفضل مواسمه التهديفية حتى الآن بعدما هز الشباك 20 مرة في مختلف المسابقات مع الفريق البافاري.

توخيل عن تدريب بايرن ميونخ: لست مهتمًا

وقال هانسي فليك، مدرب بايرن المؤقت في مؤتمر لقاء أوليمبياكوس: "روبرت يعاني من مشكلة في الحوض، لا تسبب له ألماً، ولكن تبقى مشكلة".

وأضاف: "سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة، وسيتم تحديد موعدها بالاتفاق مع الفريق لتحديد المباريات التي سيغيب عنها".

بايرن ميونخ يفقد خدمات بواتينج أمام دورتموند

وأشارت تقارير في ألمانيا أن الموعد المقترح هو الشهر المقبل عندما لا يكون هناك ارتباطات للفريق، أو للاعب مع منتخب بلاده.

وبحسب "بيلد"، فليفا كان مقرراً أن يخضع للجراحة الأسبوع المقبل في التوقف الدولي، ولكن المنتخب البولندي وجه له الدعوة.

ويلعب بايرن ميونخ مساء الأربعاء أمام أوليمبياكوس لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.