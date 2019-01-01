بايرن ميونخ يفقد خدمات بواتينج أمام دورتموند

ظروف صعبة للنادي البافاري قبل دخول الديربي

يفقد نادي بايرن ميونخ الألماني، خدمات مدافعه جيروم بواتينج، لمدة مباراتين، بعد تعرضه للطرد أمام إينتراخت فرانكفورت.

المدافع المخضرم تلقى البطاقة الحمراء المباشرة، في السقوط المدوى لبايرن أمام فرانكفورت بننتيجة 5/1.

الإتحاد الألماني أعلن اليوم الثلاثاء، إيقاف اللاعب مباراتين، دون وجود أي إمكانية لاستئناف العقوبة.

وهو ما يحرم بواتينج من الظهور في الديربي أمام بوروسيا دورتموند السبت القادم، وكذلك ضد فورتشونا دوسيلدورف بعد التوقف الدولي.

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ويدخل بايرن مواجهة دورتموند بعد إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، عقب الخسارة الأخيرة التي هزت أركان البافاري.

ويدخل حالياً النادي الألماني في مرحلة البحث عن مدرب جديد، وسط ترشيحات بتولي ماسيميليانو أليجري، جوزيه مورينيو أو إيريك تين هاج للمهمة.