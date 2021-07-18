ليفاندوفسكي إلى الدوري الإنجليزي، وانتهاء أمل ريال مدريد!

تقارير صحفية إنجليزي تؤكد أن النجم البولندي سينتقل للدوري الإنجليزي قريبًا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي اللندني وضع اللاعب ضمن اهتماماته في سوق الانتقالات.

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وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي رصد ما يقارب الـ 60 مليون يورو حتى يظفر بخدمات اللاعب الحالي لبايرن ميونخ.

يأتي هذا بالتزامن مع فشل البلوز في الحصول على خدمات النرويجي إرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يرتبط فيها ليفاندوفسكي بالرحيل عن بايرن ميونخ، حيث تحدثت تقارير عديدة عن رحيله لريال مدريد.

وكان المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان قد تطرق لإمكانية رحيل ليفاندوفسكي في الصيف الجاري.

جدير بالذكر أن عقد ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونخ لا ينتهي قبل نهاية صيف 2023 أي أن رحيله لن يكون سهلًا في ظل غياب البديل، بالرغم من كل الأنباء المحيطة به.