ليس نيمار.. برشلونة يزاحم الهلال على نجم باريس سان جيرمان

لاعب جديد من باريس سان جيرمان على رادار برشلونة....

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تعمل إدارة برشلونة، على مواصلة تدعيمات الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهذه المرة تستهدف التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.

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وارتبط نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، بالعودة إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الحالية، ولكن بشروط معينة (طالع التفاصيل).

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن برشلونة يستهدف التعاقد مع ماركو فيراتي، لاعب الفريق الباريسي، في الفترة المقبلة، خاصة مع رغبة باريس في التخلص من اللاعب.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة باريس، لا ترى فيراتي مناسبًا لمشروع المدرب لويس إنريكي، وقررت عرضه للبيع.

وتسعى العديد من الأندية للتعاقد مع اللاعب الإيطالي صاحب الـ 30 عامًا، وعلى رأسهم لوس أنجلوس الأمريكي، والهلال السعودي، إلا أن فيراتي يفضل الاستمرار في أوروبا، وقد يكون برشلونة أفضل خيار له.

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وكان فيراتي، أحد أهم أهداف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية 2017، لتعزيز مركز خط الوسط، إلا أن الفريق الكتالوني فشل في الحصول على صفقة، بل خسر نيمار لصفوف الفريق الباريسي، في الصيف ذاته.

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