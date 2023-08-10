بمساعدة السعودية .. برشلونة يستقر على راتب نيمار الجديد

الدوري السعودي طريق برشلونة لضم نيمار...

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تحاول إدارة برشلونة، استعادة النجم البرازيلي نيمار، والتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من فريقه باريس سان جيرمان.

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وكان نيمار، قد طلب الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، في الفترة الماضية، إذ يرغب النجم البرازيلي في العودة إلى برشلونة من جديد، ومن المنتظر حسم الأمر خلال الأيام القادمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن والد نيمار سيجتمع مع إدارة باريس في الأيام القادم لتحديد موقف نجله، إذ تسعى إدارة الفريق الفرنسي، لبيع اللاعب لأحد أندية الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة، يتابع عن قرب اجتماع نيمار ووالده مع إدارة باريس، لتحديد مستقبل اللاعب، إذ من المنتظر انتقال اللاعب إلى برشلونة على سبيل الإعارة في حال انضمامه إلى أحد فرق الدوري السعودي.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة برشلونة حددت راتبًا سنويًا قدره 12 مليون يورو، لنيمار في حال إتمام الصفقة ووصوله على سبيل الإعارة من الدوري السعودي.

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