ليس موراتا .. برشلونة يعثر على بديل هالاند من الدوري الإيطالي

لا يزال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، هو الحلم لبرشلونة الموسم المقبل، ولكن النادي الكتالوني يحرص أيضًا على توفير البدائل.

صاحب الـ21 سنة لا يمكن إنكار جودته ولياقته البدنية، لذلك يعتبره جوان لابورتا رئيس النادي، هو اللاعب الأهم لتدعيم صفوف الفريق في المستقبل.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هذه الصفقة متعلقة بشكل كبير بالإمكانيات المادية المتاحة لبرشلونة الصيف القادم.

وأشارت إلى أنه في حالة الفشل في ضم هالاند، وضع النادي اللاعب الصربي دوسان فلاهوفيتش كخطة بديلة.

كيف يبدو موقف برشلونة من هالاند؟

أوضحت "موندو ديبورتيفو" أن هناك حالة من التناغم بين لابورتا ومينو رايولا وكيل اللاعب النرويجي، ولكنها عملية اقتصادية معقدة للغاية.

ويستمر عقد هالاند مع بوروسيا دورتمود حتى 30 يونيو 2024، ووفقًا لبعض التسريبات فيمكن للنرويجي الرحيل مقابل 75 مليون يورو وفقًا لبند في عقده.

ومع ذلك فتبدو التكلفة مرتفعة جدًا بالنسبة لإمكانيات برشلونة الحالية، نظرًا لضرورة حصول رايولا على عمولة وكذلك والد اللاعب.

المنافسة الشرسة من ريال مدريد ومختلف أندية الدوري الإنجليزي تجعل الأمور صعبة، لذلك وضع النادي الكتالوني فلاهوفيتش كهدف بديل.

وتبدو العملية هنا أقل تعقيدًا رغم مطالب فيورنتينا التي قد تصل إلى حوالي 70 مليون يورو، ولكنه سيكون أقل تكلفة في العموم من هالاند.

ويمكن الضغط على فيورنتينا لتخفيض المبلغ الصيف القادم، نظرًا لدخول اللاعب الشاب وقتها العام الأخير من عقده.

هل تؤثر صفقة فلاهوفيتش على مصير موراتا؟

أكدت "موندو ديبورتيفو" أن احتمالية قدوم ألفارو موراتا من يوفنتوس في شهر يناير، لن تؤثر على الخطط لضم هالاند أو فلاهوفيتش.

وأشارت إلى أن خطط لابورتا تظل قائمة مع الثنائي، حيث بدأت تزيد فكرة قدوم فلاهوفيتش الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع فيورنتينا وتسجيله 16 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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